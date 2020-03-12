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Криминал | Заседания суда по делу Владимира Стрючкова проходят без эксцессов

12.03.2020|17:25
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В четверг, 12 марта, в Сосновоборском районном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова.

«Оно началось в 10:00 и продолжалось до 13:15. По-прежнему ведется допрос свидетелей. Следующее заседание назначено на 19 марта, на нем также будут заслушиваться показания свидетелей, потому что по делу их проходит много», - рассказал администратор суда Рафик Керимов.

Он уточнил, что никаких эксцессов в зале суда не случалось, все проходит в спокойной обстановке.

Владимира Стрючкова обвиняют в изнасиловании 27-летней женщины, а также в совершении иных действий сексуального характера в отношении нее. Преступление, по данным следствия, было совершено 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.

Все заседания по уголовному делу экс-чиновника проходят в закрытом режиме. Подсудимый находится под домашним арестом. Его привозят и увозят в Сосновоборск сотрудники уголовно-исполнительной системы.

Cудебные слушания начались 26 февраля. Ранее сообщалось, что рассмотрение дела бывшего министра может затянуться.

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Гость|12.03.2020 17:36|

Журнал гам писать нечегт- без эксцессов!!!! Смех, работники пера!!!!

Гость|12.03.2020 17:44|

А жаль...

Гость|12.03.2020 17:46|

Так заседание же закрытое ,там только свои ,или у своих в порядке вещей ........... )))))))))) Ну и нравы у нынешних!

Гость|12.03.2020 17:50|

Ору в голос!!!!! Какие могут быть эксцессы могут быть в зале суда??? Забежит толпа чеченцев и закричит что ОН НЭВЫНОВЭН, ОНА САМА ПРЫШЛА?!! ВЫ О ЧЕМ ПИШИТЕ? ДОСТОЙНЫХ НОВОСТЕЙ НЕТ???? Побойтесь Бога, господа журналисты!!!

Гость|12.03.2020 17:51|

Отвалите от мужика! Уже давно всем понятно что это подстава и щаказуха!!!!

Гость|12.03.2020 17:51|

Заказуха*

Гость|12.03.2020 17:53|

только инцест..

Гость|12.03.2020 17:53|

Гость писал(a):

Ору в голос!!!!! Какие могут быть эксцессы могут быть в зале суда??? Забежит толпа чеченцев и закричит что ОН НЭВЫНОВЭН, ОНА САМА ПРЫШЛА?!! ВЫ О ЧЕМ ПИШИТЕ? ДОСТОЙНЫХ НОВОСТЕЙ НЕТ???? Побойтесь Бога, господа журналисты!!!
15 свидетелей на одного Стручка ,ЙО-ХО-ХО и бутылка брома!)))

Имя: Гость
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