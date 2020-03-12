12.03.2020 | 17:25

В четверг, 12 марта, в Сосновоборском районном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова.

«Оно началось в 10:00 и продолжалось до 13:15. По-прежнему ведется допрос свидетелей. Следующее заседание назначено на 19 марта, на нем также будут заслушиваться показания свидетелей, потому что по делу их проходит много», - рассказал администратор суда Рафик Керимов.

Он уточнил, что никаких эксцессов в зале суда не случалось, все проходит в спокойной обстановке.

Владимира Стрючкова обвиняют в изнасиловании 27-летней женщины, а также в совершении иных действий сексуального характера в отношении нее. Преступление, по данным следствия, было совершено 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.

Все заседания по уголовному делу экс-чиновника проходят в закрытом режиме. Подсудимый находится под домашним арестом. Его привозят и увозят в Сосновоборск сотрудники уголовно-исполнительной системы.

Cудебные слушания начались 26 февраля. Ранее сообщалось, что рассмотрение дела бывшего министра может затянуться.

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