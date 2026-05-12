Улицу Свердлова в районе «Темпа» перекроют с 18 до 30 мая

Город

Улицу Свердлова в районе «Темпа» перекроют с 18 до 30 мая
Печать
Max

Erid: 2Vfnxwytura

Проезжая часть на улице Свердлова в Пензе будет временно перекрыта из-за земляных работ в районе стадиона «Темп».

Движение транспорта полностью прекратится на участке между улицей Маршала Крылова и 2-м проездом Свердлова.

Разрешение выдано на проведение работ с 18 по 30 мая. После восстановления благоустройства движение транспорта будет возобновлено.

Жителям Пензы на время работ рекомендовано объезжать перекрытый участок - по улицам Маршала Крылова, Красной, Чкалова, Первомайскому и Березовскому переулкам.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
рисан строительство жилье
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!