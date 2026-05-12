Улицу Свердлова в районе «Темпа» перекроют с 18 до 30 мая

Erid: 2Vfnxwytura
Проезжая часть на улице Свердлова в Пензе будет временно перекрыта из-за земляных работ в районе стадиона «Темп».
Движение транспорта полностью прекратится на участке между улицей Маршала Крылова и 2-м проездом Свердлова.
Разрешение выдано на проведение работ с 18 по 30 мая. После восстановления благоустройства движение транспорта будет возобновлено.
Жителям Пензы на время работ рекомендовано объезжать перекрытый участок - по улицам Маршала Крылова, Красной, Чкалова, Первомайскому и Березовскому переулкам.
Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615.