Каменщики «Рисана» вошли в тройку призеров профессионального конкурса

Город

Печать
Max

Двое каменщиков, которые трудятся на объектах «Рисана» в Пензе, заняли призовые места на региональном этапе национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2026».

Участники выполняли задания очно, на базе Пензенского колледжа архитектуры и строительства. Их работу оценивала независимая экспертная комиссия.

Все конкурсанты продемонстрировали высокий уровень подготовки, профессиональные компетенции, знание современных строительных технологий и умение работать с новыми материалами.

Третье место занял каменщик Иван Афтаев, который трудится в квартале «Скала Сити» и регулярно участвует в профессиональных чемпионатах регионального, окружного и федерального уровня.

А победителем стал Александр Митрошин - он задействован при возведении квартала «Лэйк Таун». Теперь он представит Пензу на окружном этапе конкурса.

Интересно, что лучшие каменщики заняты на титулованных проектах. Квартал «Скала Сити» в 2025 году завоевал второе место в номинации «Лучший жилой комплекс - новостройка в России» в конкурсе «ТОП ЖК» от портала «Единый ресурс застройщиков», а «Лэйк Таун» в 2026-м - третье.

Узнать больше об этих и других проектах «Рисана» можно на сайте risan-penza.ru.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
рисан строительство жилье
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!