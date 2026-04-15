Каменщики «Рисана» вошли в тройку призеров профессионального конкурса

Двое каменщиков, которые трудятся на объектах «Рисана» в Пензе, заняли призовые места на региональном этапе национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2026».

Участники выполняли задания очно, на базе Пензенского колледжа архитектуры и строительства. Их работу оценивала независимая экспертная комиссия.

Все конкурсанты продемонстрировали высокий уровень подготовки, профессиональные компетенции, знание современных строительных технологий и умение работать с новыми материалами.

Третье место занял каменщик Иван Афтаев, который трудится в квартале «Скала Сити» и регулярно участвует в профессиональных чемпионатах регионального, окружного и федерального уровня.

А победителем стал Александр Митрошин - он задействован при возведении квартала «Лэйк Таун». Теперь он представит Пензу на окружном этапе конкурса.

Интересно, что лучшие каменщики заняты на титулованных проектах. Квартал «Скала Сити» в 2025 году завоевал второе место в номинации «Лучший жилой комплекс - новостройка в России» в конкурсе «ТОП ЖК» от портала «Единый ресурс застройщиков», а «Лэйк Таун» в 2026-м - третье.

