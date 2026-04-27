Что-то новенькое: решения в квартале «Модернист»

Квартал бизнес-класса «Модернист» в историческом центре Пензы наполнен решениями, которые выделяют его среди других новостроек.

Готовность этого проекта группы «Рисан» приближается к 80%. Это значит, что можно приобрести квартиру на этапе возведения и получить ключи через несколько месяцев.

Несмотря на высокую распроданность, доступны варианты во всех категориях - от студий до трехспальных. Размеры квартир варьируются от 33 до 93 кв. метров, а стоимость стартует от 5 млн рублей.

Студии здесь превышают по площади привычные большинству однокомнатные квартиры. Более того, они не вытянутые, а стремятся к форме квадрата. Благодаря этому можно грамотно зонировать пространство и даже разделить спальню и кухню, ведь в студии два окна.

Среди трехспальных самая интересная планировка - с санузлом из двух комнат. Одна предназначена для размещения стандартного набора сантехники, а вторую можно оборудовать по своему вкусу: разместить там гардеробную, постирочную или инфракрасную сауну.

Также квартал включает три необычных пространства для жителей. Первое - игровая комната для детей. В непогоду необязательно сидеть у себя или отправляться в пиццерию. Можно провести время в доме. Наполнение помещения пока прорабатывается, но точно будет включать объекты для подвижных игр и спокойных занятий.

Следующее скай-патио - соседский центр на самом высоком этаже, с которого открываются панорамные виды на город. В закрытой части можно будет поработать, устроить встречу книжного клуба или посмотреть с соседями трансляцию с кинопремии. В открытой будет место для общения, настольных игр и даже для игр детей, чтобы они нашли себе занятие, пока взрослые заняты.

Лаундж-патио - это место для спокойных разговоров и работы. Там будут предусмотрены места для сидения, образующие уютные «бухты», а также розетки, позволяющие подключить гаджеты и наслаждаться летом, даже если отпуск не планируется.

Кстати, еще одна особенность «Модерниста» - в выборе пастельной цветовой гаммы благоустройства. Выбранные элементы преимущественно окрашены в цвета фасадов или оттенки бежевого, а яркая сочная зелень дополняет это гармоничное пространство яркими красками.

