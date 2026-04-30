В кварталах «Рисана» разместили боксы для сбора вещей

Второй год сотрудничества «Рисана» и благотворительного фонда «Эра добра» ознаменовался расширением списка адресов, где расположены ящики для сбора вещей нуждающимся.

В прошлом году было установлено 10 боксов, а в этом - 14.

В частности, добавился ящик у дома № 32 на улице 65-летия Победы, куда смогут отнести вещи жители проектов «Апгрейд Фэмили» и «Лэйк Таун». В кварталах «Континент» и «Свобода» боксы установили рядом с детской площадкой, а в «Кантри» - под крышей перголы.

Кроме того, вновь размещены боксы в «Апгрейде», «Квартете», «Трех тополях», «Триумфе», «Зеландии», «Ближней Веселовке», «Олимпе», «Новых садах», «Норвуде» и «Фаворите».

Это удобный способ для жителей освободить шкафы и одновременно помочь тем, кто нуждается в вещах. Фонд принимает через боксы выстиранную одежду, чистую целую обувь, сумки и рюкзаки, книги и игрушки в хорошем состоянии.

Все предметы нужно аккуратно сложить в пакет и завязать его. Когда фонд заберет из ящиков вещи, их рассортируют вручную, прежде чем передать адресатам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В местах, где жители активно откликнутся на сбор, ящики оставят до сентября. Из других жилых комплексов после майских праздников боксы заберут, так что с передачей вещей лучше не затягивать.

