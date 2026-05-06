Безопасность стала преимуществом кварталов «Рисана»

Клиенты «Рисана» отмечают больший уровень комфорта в проектах с системой «Рисан Безопасность» в сравнении с жилыми комплексами, построенными до ее внедрения. В компании согласны: собственная система позволяет обеспечить спокойствие жителей и сохранность имущества эффективнее, чем сторонняя охранная организация. У этого есть ряд причин.

Службе «Рисан Безопасность» в этом году исполняется 5 лет, так что восторг от нововведения сменился глубоким удовлетворением. В компании поняли: направление было выбрано верно, потому что уровень строительства и благоустройства в Пензе за последние годы вырос, а обслуживание в большинстве случаев осталось примерно таким же.

Работа службы «Рисан Безопасность» начинается еще на этапе проектирования жилого комплекса. Для каждого дома необходимо предусмотреть монтаж сотен метров кабелей, расположение камер и систем контроля и управления доступом.

На страже покоя жителей - 4 группы быстрого реагирования. Они патрулируют территорию круглосуточно, раз в 2-2,5 часа. Сотрудники проверяют, нет ли нештатных ситуаций, фиксируют повреждения на территории и коммунальные проблемы, информируют о них коллег.

Во дворах, холлах и паркингах установлены терминалы двусторонней связи с центром мониторинга «Виртуальный консьерж», также этот функционал есть в домофонах. Через терминалы в сутки поступает в районе 100 обращений.

На территории кварталов расположено около 6,5 тысячи камер. За ними в режиме реального времени следят живые люди, а записи сохраняются. Часть камер доступна через приложение жителя онлайн; более того, можно дистанционно открывать калитки и двери - например, для службы доставки, которая приехала раньше, чем должна была.

Важно, что электронные ключи жителей защищены от копирования. В них зашифрована информация о человеке. Например, в соседний подъезд по ключу зайти нельзя, только в свой.

Кроме того, с помощью сервисов «Рисан Безопасность» можно создать в квартире инфраструктуру для системы «Умный дом» еще на этапе строительства и предусмотреть вывод дополнительной камеры на место в паркинге.

Система реализуется во всех жилых комплексах «Рисана» в продаже и немного различается по функционалу в зависимости от проекта, чтобы обеспечить оптимальный комфорт.

Узнать о безопасных жилых комплексах в Пензе можно на сайте risan-penza.ru и на персональной консультации с менеджером (запись по телефону 51-51-51).

Реклама. Заказчик - ИП Петракова Н. В., ИНН 583600095981.