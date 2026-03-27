«Рисан» ввел годовую отсрочку платежа при покупке квартиры

Строительная группа «Рисан» запустила акцию «Разрешаем не платить», в рамках которой предлагается отсрочка платежа за квартиру на срок до 12 месяцев после первоначального взноса.

Первый взнос должен составлять не менее 15% от суммы сделки. При этом необязательно вносить остаток наличными - по завершении выбранного периода можно выйти в ипотеку, например в семейную.

За это время получится отдохнуть на море, накопить на ремонт или уладить необходимые вопросы.

Акция ориентирована на клиентов с тремя основными ситуациями.

Самая важная - когда ожидается появление ребенка и уже сейчас хочется приобрести квартиру, чтобы расширенным составом семьи переехать в новое жилье. Отсрочка позволит не откладывать покупку и не переплачивать из-за роста стоимости квадратного метра.

Также предложение актуально для клиентов, которые хранят деньги на вкладе. Можно зафиксировать с помощью акции стоимость квартиры и подходящую планировку, а в конце периода рассчитаться с использованием капитала, который подрос за этот срок.

Кроме того, отсрочка важна для всех, кто продает свою недвижимость. На вторичном рынке процесс может занимать несколько месяцев, особенно если квартира большой площади. Акция позволит найти клиента и выйти в сделку без спешки, а уже потом погасить оставшуюся сумму за квартиру от «Рисана».

Покупателями при оформлении недвижимости в рамках акции могут быть только физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Есть ряд условий для того, чтобы воспользоваться предложением. В частности, процедуру должна одобрить служба безопасности компании, которая проверяет кредитную историю клиента и финансовые риски.

Все условия акции уточнят в отделе продаж «Рисана». Запись на консультацию доступна по телефону 8(8412)515151, а также через форму «Чат с менеджером» на сайте risan-penza.ru, с помощью которой можно пообщаться с сотрудником в мессенджере MАХ.

