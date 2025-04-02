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Город

«Кантри» от «Рисана» отмечен престижной премией

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Квартал в загородном стиле «Кантри» от строительной группы «Рисан» стал победителем престижной премии «ТОП ЖК - 2025» в региональной номинации «Лучшее доступное жилье».

«Кантри» от «Рисана» отмечен престижной премией

В квартале «Кантри» будет 20 домов и досуговый центр. Он строится в Пензенском районе, до центра Пензы - 18 минут езды, но фактически граница не ощущается. Территория комплекса общая, с ограждением по всему периметру: жители смогут свободно перемещаться между дворами. Застройка проводится очередями, чтобы в каждом мини-квартале было свое пространство с площадками для тихого спорта, отдыха, прогулок и игр.

Во дворах предусмотрено разнообразное наполнение для детей и взрослых - от горок и беседок до шахматных столов и зон воркаута. Площадь Событий добавит функций территории квартала: там появятся барбекю-зона, спортплощадка, плейхаб и шатер для мероприятий. Всесезонный досуговый центр разместится впервые в практике «Рисана» в отдельном здании. Там жители с помощью управляющей компании смогут организовывать мастер-классы и клубы по интересам.

«Кантри» от «Рисана» отмечен престижной премией

Дома возводятся из кирпича, их класс энергоэффективности А и А+. На каждый квартал предусмотрена собственная котельная. Это даст жителям независимость и экономию на коммунальных платежах. В квартире в любое время года будут комфортная температура и горячая вода.

Планировки продуманы с учетом потребностей современного человека. В «Кантри» есть квартиры с мастер-спальнями и гардеробными, квартиры-трансформеры, в которых легко отделить дополнительную комнату при изменении жизненного сценария. Для любителей отдыха на свежем воздухе - эксклюзивные лоты с собственными террасами на первом этаже. Они представлены только в первом этапе проекта.

«Кантри» от «Рисана» отмечен престижной премией

Площадь квартир в «Кантри» - от 33 до 138 кв. метров, стоимость - от 2,9 до 8,3 млн рублей. Все они представлены на сайте «Рисана».

Чтобы записаться на персональную консультацию, нужно позвонить по номеру 51-51-51. В одном из сданных домов, на улице Июльской, 1к4, начал работу новый офис продаж «Рисана». Там легко получить всю необходимую информацию, ознакомиться с проектом квартала и за пару минут очутиться в будущей квартире.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Веселовка-4». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Веселовка-4», ИНН 5836658151.

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