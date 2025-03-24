Много света и связь с локацией: «Рисан» показал холлы Lake Town

24.03.2025 | 15:00

Строительная группа «Рисан» представила дизайн холлов и мест общего пользования своего жилого комплекса на берегу пруда в Арбекове - квартала Lake Town.

При первом же взгляде на визуализации ощущается обилие светлых оттенков, которые зрительно увеличивают пространство. Натуральные фактуры настраивают на атмосферу курорта и близости к природе. Акцентные вставки серебристого цвета напоминают сияющее зеркало пруда, которое пошло рябью в солнечный день от легкого дуновения ветерка.

Панорамное остекление входной группы впускает в помещение естественный свет и сглаживает границу между холлом и улицей, благодаря чему глаза комфортно привыкают к освещению.

На входе предусмотрена грязезащита, которая удерживает влагу и снег в межсезонье и позволяет дольше сохранить пол в чистоте. Обустроены велоколясочные и санузлы с технической раковиной, где удобно помыть и лапы собаке, и любимый мячик ребенка после прогулки на улице.

Lake Town представляет собой пять одноподъездных башен со скругленными углами, которые обеспечивают набор необычных для пензенского рынка недвижимости планировок. Посмотреть все доступные варианты с ценами можно на сайте risan-penza.ru.

Уже на этапе строительства Lake Town получил высокую оценку на федеральном уровне. Квартал занял третье место в конкурсе «ТОП ЖК - 2025» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, дома повышенной этажности».

Важная особенность - квартал с двух сторон будут обрамлять пешеходные зоны: бульвар со стороны соседнего Upgrade Family и набережная со стороны пруда. Они дополнят благоустройство компактных закрытых дворов.

Lake Town - это квартал с атмосферой курорта и отдыха, а потому неспешные прогулки станут неотъемлемой частью жизни в нем. Свою роль в создании атмосферы сыграют крупный вейк-парк, места с качелями и видом на воду, спортивный центр.

Получить консультацию по способам приобретения можно в отделе продаж «Рисан» по телефону 51-51-51.

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