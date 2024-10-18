В «Рисане» рассказали, как идет строительство вейк-парка в Арбекове

18.10.2024 | 14:05

Строительная группа «Рисан» активно занимается созданием набережной на берегу пруда в Арбекове. Уже в следующем году в Пензе появится новое общественное пространство у воды.

Пока компания завершает реконструкцию плотины пруда, «на дне» уже смонтированы 12-метровые опоры буксировочных установок будущего вейк-парка.

Свои очертания обрела первая в Пензенской области кольцевая трасса для вейкбординга. Она предназначена для тех, кто уже уверенно чувствует себя на воде, и позволяет кататься сразу нескольким людям.

После монтажа стали понятны масштабы пространства. Такие установки в целом в России встречаются довольно редко, потому что они дороже реверсивных и требуют большой площади водной глади.

Кстати, новый вейк-парк будет едва ли не единственным в стране с кольцом на 8 опорах. Благодаря этому обеспечивается особенная плавность движения и комфорт для спортсменов.

Также в вейк-парке сделают реверсивную установку для обучения. Предусмотрены разнообразные фигуры для трюков, включая слайдеры, кикеры и необычную фигуру с бассейном, возвышающимся на 1 метр над поверхностью воды, по которому можно прокатиться.

Важно, что в вейк-парке не будет маслосодержащих узлов, это позволит сохранить в чистоте воду и одежду.

Планируется, что федерация вейкбординга займется организацией фестивалей и соревнований, в том числе всероссийского уровня. В обычные дни катание сделают доступным для всех желающих. Пропускная способность парка позволит одновременно находиться на воде 10 людям.

Завершены монолитные работы на здании спортивного центра, в котором вейкбордисты смогут принять душ, согреться в сауне и переодеться, там же они будут сушиться и хранить спортинвентарь.

Кроме этого, в планах - создать еще один спортивный центр, где откроется фитнес-клуб.

Набережная располагается рядом со строящимся кварталом Lake Town от «Рисана», так что у его жителей всегда будут не только красивые виды на воду, но и отличные места для наблюдения за трюками. Для этого отлично подойдут широкоформатные окна домов и балконы с панорамным остеклением.

В квартале Lake Town легко приобщиться к спорту и здоровому образу жизни: прогулки на набережной, фитнес и даже экстремальный спорт можно будет сделать частью обычного дня.

Больше о квартале - по телефону 51-51-51 и на сайте risan-penza.ru.

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