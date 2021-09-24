Город

Дом от «Рисана» с видом на центр все ближе к сдаче

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В финальном доме жилого комплекса «Квартет» от строительной группы «Рисан» завершены работы по устройству монолитного железобетонного каркаса. Это важный этап и своеобразная веха строительства: дом больше не растет в высоту, зато становится все более проработанным внутри.

Более того, уже возводятся наружные стены последнего этажа. Параллельно в здании появляются внутриквартирные перегородки, внутренние инженерные системы, вентиляция, окна. Строители уже приступили к отделочным работам.

Хотя изначально объект планировалось сдать только в I квартале 2023 года, сейчас планы изменились. В лучших традициях «Рисана» его намечено сдать раньше срока. Все условия для этого имеются - достаточно посмотреть на дом, проезжая по улице Измайлова, чтобы понять высокую степень его готовности.

В нем продано уже больше половины квартир. Пока в продаже есть планировки от студий до 3-спальных, однако количество вариантов для выбора стремительно уменьшается. Это неудивительно, ведь четвертый дом - последний в «Квартете», а проект зарекомендовал себя очень хорошо.

Часть квартир строения - видовые: из окон, ориентированных в сторону центра Пензы, открывается захватывающая панорама на город, а слева располагается лес. Это выбор для романтиков и ценителей простора для взгляда. Любителям уюта и спокойствия понравятся квартиры с видом на благоустроенный двор.

Многих финальный дом привлекает именно тем, что строительство на нем завершается. Новоселов ждет готовое благоустройство, и никакой стройки рядом. Жителям будет доступна вся территория, создание которой включает несколько этапов. Также четвертый дом комплекса ближе всего к подземному паркингу.

Все работы ведутся строго по графику, в этом можно убедиться, посмотрев видеоотчет.

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