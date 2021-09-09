Город

Шесть проектов СГ «Рисан» вошли в десятку лучших в Пензе

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Проекты строительной группы «Рисан» заняли шесть мест в топ-10 новостроек Пензенской области, причем три из них вошли в пятерку лучших по региону. Такие данные приведены в сентябрьском рейтинге Единого ресурса застройщиков.

Все эти жилые комплексы получили высокие оценки за свои потребительские качества. Рейтинг составлен на основе более 100 показателей. К примеру, во внимание принимаются транспортная доступность, безопасность, архитектура и дворовые пространства.

При этом квартал Kontinent в очередной раз признан лучшим среди пензенских проектов бизнес-класса, а «Квартет» - среди многоэтажных домов комфорт-класса.

Также, согласно рейтингу, строительная группа «Рисан» вновь возглавила список девелоперов Пензенской области по текущему объему жилищного строительства. Дома одновременно строятся в девяти комплексах: «Олимп», «Фаворит», «Новые сады», «Квартет», «Ближняя Веселовка», кварталах Kontinent, Upgrade, «Зеландия» и Norwood. Все они возводятся в срок. ЕРЗ присвоил СГ «Рисан» наивысший рейтинг, который свидетельствует о том, что компания ни разу не сорвала заявленные сроки строительства.

Следует отметить, что среди застройщиков, которые неукоснительно соблюдают сроки и обладают таким рейтингом, «Рисан» занимает первое место по потребительским качествам жилых комплексов.

Узнать больше о каждом из проектов строительной группы «Рисан» можно на сайте и по телефону 51-51-51.

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