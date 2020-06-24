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Город

«Рисан» 24 июня устроит фейерверки в пяти точках города

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Вечером в среду, 24 июня, строительная группа «Рисан» устроит фейерверки в пяти точках в разных районах города в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Дата символичная - именно в этот день в 1945 году состоялся Парад Победы, и в год 75-летия окончания войны в этот день по всей стране тоже пройдут торжества.

В 2020-м ограничения из-за коронавируса помешали россиянам отметить День Победы с традиционным размахом, поэтому «Рисан» выбрал безопасный для здоровья способ порадовать жителей - запустить фейерверки. Смотреть их можно даже не выходя из дома.

Салют состоится во всех точках одновременно ровно в 22:00 - в это же время небо окрасится праздничными огнями и в других городах России.

В Пензе залпы прозвучат по всему городу, яркими и запоминающимися будут фейерверки в пяти жилых комплексах: «Фаворите» и «Олимпе» на Западной Поляне, «Новых садах» в Арбекове, «Ближней Веселовке» в Тепличном и «Квартете» на ГПЗ-24.

Благодаря расположению домов любоваться салютом смогут жители разных районов Пензы. Кроме того, «Фаворит» и «Новые сады» расположены на возвышенностях и видны издалека.

Запуск фейерверков компания доверила профессионалам, чтобы гарантировать качество и безопасность.

Всем жителям предлагают в 22:00 выглянуть в окна, выйти на балконы или во двор и посмотреть на небо.

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