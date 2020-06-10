В ЖК «Олимп» с видом на лес осталось в продаже менее трети квартир

10.06.2020 | 15:05

Менее трети от всех квартир остались в продаже во втором строении жилого комплекса бизнес-класса «Олимп» от строительной группы «Рисан», который возводится на Западной Поляне в Пензе. По данным на 1 июня, более 70% квартир уже нашли своих владельцев.

Часть из них видовые, то есть из них открывается обзор на зеленые массивы - Арбековский лес и Олимпийскую аллею. Это вдохновляющая картина, которая дарит ощущение свободы. Завтраки на панорамной лоджии могут стать хорошим началом дня для жителей «Олимпа».

Большинство квартир выходят на две стороны света. Башни расположены так, чтобы подарить жителям как можно больше света и воздуха.

Престижный район отличается развитой инфраструктурой. В непосредственной близости находятся остановки общественного транспорта, магазины и аптеки, неподалеку - вузы, парк имени В. Г. Белинского и спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена».

Жители смогут организовать разнообразный досуг и за две минуты попасть на благоустроенную Олимпийскую аллею, чтобы прогуляться, покататься на велосипеде или роликах.

Примечательна и территория жилого комплекса «Олимп»: детский центр, подземный паркинг и двор-парк в концепции небесного города. Благоустройство предполагает озеленение с взрослыми деревьями, прогулочные дорожки, создание амфитеатра, зон для игр, отдыха и работы.

Хотя ввод в эксплуатацию был запланирован на III квартал следующего года, сделать это по традиции планируется раньше. Готовность строения на май составила уже 65%.

С выбором квартиры поможет персональный менеджер по номеру 51-51-51. Он подробно расскажет о проекте и технологиях строительства.

Кстати, последнее стало особенно наглядным, потому что в «Олимпе» создан первый в Пензе технорум - выставочное пространство, где в разрезе показаны конструктивные элементы дома. В ближайшее время на демоэтаже также появятся шоурумы, один из которых будет оснащен системой «умный дом».