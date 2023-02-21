Пензенским медикам раскрыли, кому и за что положены новые выплаты

21.02.2023 | 13:37

С 1 января 2023 года работникам здравоохранения положена новая выплата. О том, кто, в каком размере и на каких условиях может ее получать, во вторник, 21 февраля, рассказали управляющий отделения Социального фонда России по Пензенской области Михаил Буданов и замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

- Кому положена новая выплата?

Михаил Буданов:

- Медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных, районных и участковых больниц, а также работающим на станциях и в отделениях скорой помощи.

- Каков размер выплаты и кто его определяет?

Марина Воробьева:

- Ее размер составляет от 4,5 до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории работника и вида помощи. Критерии организации и работников прописаны в Постановлении Правительства № 2568 от 31 декабря 2022 года. Идет градация: районная больница, медицинские организации, работающие по участково-территориальному принципу в базовой системе обязательного медицинского страхования; те, которые проводят обследование и лечение; проводящие профилактические осмотры. Также у нас есть скорая помощь, врачи, которые проводят цитологические и гистологические исследования. Дальше идут уже медицинские работники среднего и младшего звена. Размер выплаты зависит от образования, места работы и нормы часов, которые выработал сотрудник.

Кроме того, есть критерий эффективности работы каждого врача. Речь идет не о том, чтобы каждому доктору получить в кошелек 18 тысяч рублей. В каждой организации есть комиссия, которая устанавливает эффективность.

- Каким образом собирается информация о работниках и производятся выплаты?

Михаил Буданов:

- По итогам каждого месяца организации должны формировать электронный реестр работников, имеющих право на спецвыплату, и передавать эти сведения в социальный фонд. В реестре указываются размер доплаты и данные, по которым она рассчитана. Выплаты за календарный месяц рассчитываются исходя из суммарно отработанного за дни работы в соответствующем месяце. Медики будут получать оповещения о статусе выплаты на портале госуслуг.

- Нужно ли сотрудникам, имеющим право на выплату, подавать какие-то заявления в СФР?

Михаил Буданов:

- Нет, не нужно. Перечисление средств производится автоматически. Отделение СФР перечисляет деньги в течение 7 рабочих дней после того, как организация сформирует и представит в фонд реестр. Средства поступят на счет работника, указанный в этом документе.

- Могут ли получать выплату совместители?

Марина Воробьева:

- Нет, совместительство не считается. Получение выплаты возможно только для тех, кто работает на основную ставку в учреждениях, оказывающих помощь по системе базовой программы обязательного медицинского страхования.

Кроме того, максимальный расчет выплаты производится при условии, что сотрудник выработал положенную ему норму часов. Если он находился на больничном, в отгулах или не был на работе по другим причинам, то выплата будет пересчитана с учетом отработанного времени.

Выплата возможна и сотрудникам, работающим неполный рабочий день в соответствии с отработанной нормой часов. Обычно это женщины в декретном отпуске.

Отмечу, что если сотрудник работает на 1,5 или 1,25 от ставки, коэффициент выплаты все равно будет 1. В сторону увеличения она индексироваться не может.

- Кому из людей в белых халатах выплаты не положены?

Марина Воробьева:

- Мы находимся в постоянном диалоге с Минздравом РФ и обозначаем новые категории работников, которые могут получать выплаты. Мы вводим все новые и новые специальности в реестр и уже получили порядка 10 подтверждающих писем.

Но пока остались нерешенными вопросы межрайонных больниц. Если в структуру МРБ входит участковая и районная больницы, то их сотрудники будут получать выплаты, а вот по поводу работников самой МБР мы ждем дополнительного письма из Минздрава РФ. Уверены, что сотрудники МРБ получат свои выплаты с 1 января 2023 года.

Кроме федеральных, прописаны и региональные выплаты на тех работников, которые нуждаются в социальной поддержке за счет средств субъекта. К примеру, врач, фельдшеры и медсестры скорой помощи получают выплаты, а водители - нет. А без водителя помощь оказана быть не может, именно он доставляет медиков до пациента и перевозит при необходимости в больницу. Поэтому принято решение о том, что водители СМП будут получать выплаты регионального характера в размере 4,5 тысячи рублей, если они выработали норму.

Также пока нет письменного подтверждения по медсестрам, которые работают в процедурных, прививочных и физиотерапевтических кабинетах. Наша задача - проработать все возможные варианты и помочь им получить выплаты, так как они работают в поликлиниках, работающих по территориально-участковому принципу и базовой системе ОМС.

В стороне от федеральных выплат остались медики, которые оказывают помощь вне рамок ОМС по профилям «психиатрия», «физиатрия», «дерматовенерология». Они могут претендовать только на региональную материальную помощь. С этим вопросом мы выходим на правительство Пензенской области, чтобы проговорить, кто и в каком размере будет получать выплаты. О федеральной выплате здесь речь не идет.

Не будут получать выплаты фармацевты и провизоры, как и работники негосударственных и частных медицинских организаций.

- Положена ли новая выплата стоматологам, работающим в госучреждениях?

- В том случае, если они ведут группы диспансерного учета. Если врач-стоматолог организует группу и ведет активную борьбу с кариесом или неправильным прикусом у детей, то медицинская организация рассматривает его работу и подает его в регистр на выплату.

- Что делать тем, кто имеет право на выплату, но пока не получил ее?

Михаил Буданов:

- На сегодняшний день уже выплачено 46,3 млн рублей 5 764 работникам. Если в первом квартале 2023 года по каким-либо причинам выплата не будет установлена, то медработнику, имеющему на нее право, она будет произведена во втором квартале за период со дня возникновения права на ее получение.