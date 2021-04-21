Как не стать жертвой мисселинга при посещении банка

21.04.2021 | 10:10

«Все, решено. На следующей неделе иду и закрываю вклад в банке. Буду искать другой», - решительно взмахнула рукой наша сотрудница, 45-летняя крепышка Светлана Борисовна во время обеденного чаепития.

«Светочка, а в чем дело? Что не устраивает? Не дома же хранить накопления», - поинтересовалась дама пенсионного возраста Нина Георгиевна.

«Обман, сплошной обман!»

Светлана Борисовна кратко обрисовала ситуацию. Много лет она пользовалась услугами одного и того же солидного банка. В «тучные» времена финансово-кредитное учреждение давало пополняемому вкладу почти 12% годовых, а зарплаты были значительно выше, чем сегодня. И Светочка привыкла раз в несколько месяцев снимать с зарплатной карты накопившиеся деньги и нести их в банк.

Потом ставки по вкладам начали сдуваться, как проткнутый иголкой воздушный шарик, стремительно и неудержимо. Светлана осталась верна банку: ее интересовал не столько процент, сколько удобные условия вклада и безопасность сбережений.

«Если деньги лежат на карте, до них может добраться любой мошенник, которых сейчас видимо-невидимо. А на вкладе до них никто не дотянется, да еще и проценты капают», - рассуждала Светлана Борисовна.

Но последнее посещение банка вызвало в ней сначала недоумение, затем возмущение, а потом - разочарование.

«Сотрудница предложила мне заключить на пятилетний срок какой-то договор под названием «Инвестиционное страхование жизни». Дескать, доход будет значительно выше, чем теперь. Спрашиваю - какой именно? Девушка пожимает плечами: мол, точно сказать нельзя, это плавающий показатель, но до 15%», - рассказала коллега.

Напор со стороны банковской служащей был так силен, что Светлана Борисовна едва не поддалась искушению. Однако вовремя спохватилась и целый вечер провела в интернете за изучением предложения. Оказалось, что она сильно рисковала своими скромными накоплениями. Ими распоряжался бы уже не банк, а страховая компания, и неизвестно, что она получила бы через пять лет.

В отзывах, которые нашла наша коллега, граждане писали, что доход составил от 0,86% до 6,75% годовых. То есть в лучшем случае процент был чуть больше депозитного, а в худшем человек вообще почти ничего не получал.

Многих возмущало то, что на удочку с заманчивой приманкой попадаются их пожилые родственники, которые слабо разбираются в финансовых инструментах и просто хотят, чтобы их деньги лежали в банке в целости и сохранности, пусть даже под небольшой процент.

«Меня эта девица в банке чуть под монастырь не подвела! Я-то уши развесила, думала - она о моем доходе печется. А она, оказывается, впаривала, простите за такое слово, совершенно ненужный мне договор. Обман, сплошной обман! Нет у меня теперь доверия к этому банку, буду искать другой!» - завершила свой рассказ Светлана Борисовна.

Тему поддержала молодая сотрудница Ира. Во время очередного визита в банк обаятельный сотрудник стал убеждать ее перевести деньги в облигации. Пусть не все, но хотя бы часть.

«Он говорил: сейчас проценты по вкладам мизерные, а будут еще меньше, лучше вложиться в облигации, это будет выгоднее. Но я же в этих бумагах ничего не понимаю! Пришлось пообещать, что подумаю. У парня было такое выражение лица, будто я у него пять тысяч заняла и отдавать не собираюсь!» - рассказала Ира.

Девушка добавила, что если бы ее накопления были солидными, то она попробовала бы сыграть в финансовую игру: часть оставила бы на счете, а часть вложила в ценные бумаги.

«Но это не мой случай. Не дай бог, заболею или попаду под сокращение, денег со счета хватит на два-три месяца. Пусть уж лучше будет надежная подушка безопасности», - благоразумно рассудила Ирочка.

Мисселинг - мошенничество или уловка?

Случаи, когда сотрудники финансово-кредитных учреждений убеждают клиента приобрести совершенно ненужную ему услугу или товар, вводя его в заблуждение, называются английским словом мисселинг (с ударением на второй слог).

По словам эксперта Банка России Елены Шервуд, работники банков пользуются тем, что при снижении ставок по вкладам люди пытаются сохранить доходность, к которой они привыкли ранее, и предлагают иные финансовые инструменты, убеждая, что это «почти что тот же вклад, но значительно выгоднее».

Предложения «повысить доходность» могут быть различными: инвестиционное или накопительное страхование жизни, облигации, банковские векселя, другие ценные бумаги. Нередко клиенту предлагают поделить имеющиеся средства: часть оставить на депозите, а часть вложить в другие финансовые инструменты.

Мисселинг нельзя назвать откровенным мошенничеством, любой банковский служащий скажет, что лишь предлагает клиенту различные варианты вложения средств, причем абсолютно легальные. А уж если у человека не хватило знаний и опыта в этой сфере, так это его личные проблемы.

У рядовых вкладчиков, привыкших хранить деньги на депозитном счете, доверие к банковским работникам высоко. Разве может обманывать милейшая девушка или приятный парень - чисто одетые, безукоризненно вежливые, профессионально оперирующие терминами? Уж они точно плохого не посоветуют. Недаром говорят, что каждый клиент им дорог: заботятся как о родных!

Именно на таких клиентов магически действуют выражения «гарантированный доход», «защита сбережений» и другие словесные кружева, которыми их оплетают банковские клерки. Вот интересный факт: в пандемийном 2020 году общее количество инвесторов на фондовом рынке России выросло в 2,3 раза и достигло 9,9 млн человек, что составляет 12% экономически активного населения страны. Эти данные приводятся в информационно-аналитическом материале ЦБ «Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг».

В огромном количестве случаев граждане, считая, что получат небывалые проценты по сравнению со скромным доходом от депозита, становятся обладателями ценных бумаг, даже не зная, что с ними делать, и гордо называют себя «инвесторами». А когда срок договора заканчивается, нередко узнают, что золотые горы оказались мифом.

Кто может стать игроком

Уловки, на которые идут банки, весьма разнообразны. Были случаи, когда клиентов убеждали, что покупка облигаций - это тот же вклад. Просто он называется «облигационный». И введенные в заблуждение люди верили, что они по-прежнему являются вкладчиками, а не держателями акций.

Да и среди тех, кто понимал, что покупает именно облигации, немало потерпевших финансовое крушение. Далеко не все могут оценить риски при покупке ценной бумаги и ряд других критериев, которые действуют в этом случае.

А вот что написала в отзывах одна из жертв агрессивной рекламы инвестиционного страхования жизни: «Развели меня просто как лошару на наперстках! На сайте печатают доходность по полисам страхования 7% в год. На самом деле доходность около 0,86%. 7%, что указано у них на сайте, - это общая доходность страховой компании. То есть делить прибыль вы будете так: 6 рублей 14 копеек заберет страховая. 86 копеек получите вы».

Вполне возможно, что для людей, разбирающихся в вопросах инвестиций и обладающих значительными средствами, предложения диверсификации средств могут быть весьма привлекательными. Но играть в финансовые игры с банками могут люди, понимающие, когда и во что следует вкладывать деньги. И, кроме того, обладающие достаточными накоплениями, чтобы в случае какой-то сложной жизненной ситуации или неудачи на ниве инвестирования не остаться без средств.

Советы эксперта

Прежде чем соглашаться на заманчивое предложение, Елена Шервуд рекомендует задать всего четыре вопроса. Именно от ответов сотрудника банка будет зависеть ваше «да» или «нет». При этом не стоит воспринимать обещания на слух: потребуйте показать все ответы в договоре, который вам предлагают подписать.

Вопрос первый. Гарантирована ли на весь срок договора определенная доходность, то есть ставка, как это предусмотрено депозитным договором? Не введитесь на слова о том, что «пока никто не может сказать, какой будет доход, но не меньше 12-15 процентов». Если в документе не прописан этот момент, не надейтесь обогатиться.

Вопрос второй. Будут ли застрахованы ваши деньги, вложенные в иной продукт помимо депозита? Как известно, средства на счетах и вкладах граждан застрахованы Агентством по страхованию вкладов: государство гарантирует возврат денег в размере 1 млн 400 тысяч рублей, если банк рухнет. А вот инвестированные в ИЖС или облигации финансы вам в случае чего никто не вернет.

Вопрос третий. Можно ли расторгнуть договор досрочно и какими при этом шаге будут ваши потери? Неприятные неожиданности, к сожалению, не так редки в жизни. Вполне вероятно, что возникнет ситуация, когда вам срочно потребуются ваши деньги и встанет вопрос о разрыве договорных отношений.

Вопрос четвертый. Кому именно вы доверяете свои кровные? Это может быть банк, а может - брокер, доверительный управляющий или страховая компания. И тогда вам следует сначала навести справки о том, кто станет «рулить» вашими средствами.

И последнее. Если уж вы решили попробовать новый, ранее незнакомый финансовый инструмент, не забывайте про старый добрый депозитный вклад, на котором деньги хранятся хоть и не с большой доходностью, но без всякого риска их потерять. Помните совет из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», ставший крылатой фразой: «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!»