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Автохамы

Автохамы на улице Байдукова в Пензе пошли на хитрость

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Стихийная парковка на газоне на улице Байдукова в Пензе существует уже 5 лет, и ситуация не меняется. Об этом в пятницу, 8 сентября, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru горожанин Дмитрий.

«Наглецы-автохамы придумали ухищрения: каждый день, приезжая на работу и оставляя свое авто на газоне, они снимают номера со своего транспортного средства. А после рабочего дня при проходящем народе достают регистрационные номера и без зазрения совести ставят их на авто», - рассказал пензенец.

Он приложил к сообщению несколько фотографий, подтверждающих его слова. На снимках в числе прочих запечатлены Renault Logan и Nissan Terrano, на которых нет номеров ни спереди, ни сзади.

На совесть водителей автор после такого уже не надеется. «Может, администрация после 5 лет беспредела на данном участке как-то отреагирует! А то одни обещания!» - отметил Дмитрий.

На парковку на газонах улицы Байдукова от технологического университета до НПО «Рубин» жаловались многократно: и в 2019 году, и в 2022-м, и в 2023-м.

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