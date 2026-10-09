В Заводском районе у нарушителя правил парковки появился «друг»

В Заводском районе водитель Mitsubishi Outlander с госномером Е888ХК/58 продолжает нарушать правила, оставляя машину на газоне возле дома № 5 на улице Леонова. На это в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» пожаловался горожанин.

Припаркованную в неположенном месте иномарку мужчина замечал с апреля этого года. Несколько раз в неделю водитель «атаковал» газоны в районе улиц Байдукова и Леонова, около ПензГТУ.

По словам горожанина, пока нарушителя ничто не остановило.

Единственное изменение - у Mitsubishi появился «друг».

«Renault Logan с госномером Р486СЕ/58. Скорее всего, эти «друзья» с одного предприятия и нарушать вдвоем намного интереснее», - пошутил пензенец.

Совместное фото «товарищей» мужчина сделал 8 октября.