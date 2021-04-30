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Автохамы

В Пензе женщину-водителя уличили в нарушении прав инвалидов

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Житель Пензы в очередной раз стал очевидцем нарушения ПДД. Инцидент произошел вечером в четверг, 29 апреля. О случившемся мужчина сообщил в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru.

«В начале седьмого часа вечера дамочка на «Тойоте» лихо заняла место для инвалида. Судя по ее летящей походке, если она инвалид, то по зрению - не увидеть знак невозможно», - саркастически заметил интернет-пользователь.

На присланной им фотографии - Toyota Corolla (госномер Н353ХК/58), припаркованная напротив музыкальной школы № 1 на Богданова, 19.

Автомобиль стоит прямо под знаком «Парковка для инвалидов». Таблички, которая подтверждала бы право оставлять его на этом месте, на транспортном средстве не видно.

Инциденты на этой парковке фиксируются регулярно. В марте 2021 года нарушение допустил водитель автомобиля Hyundai, а в сентябре пензенец за 15 минут зафиксировал два таких факта: под знаком для льготников сначала припарковался Mitsubishi, затем - Ford.

По наблюдениям горожанина, во всех случаях водители были вполне здоровы.

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Гость||

Судя по ее летящей походке, если она инвалид, то по зрению - не увидеть знак невозможно

Мжт орган внутренний удалён, зачем рубить с плеча.

Гость||

Гость писал(a):

Мжт орган внутренний удалён, зачем рубить с плеча.
Если парный орган,то не не инвалид...

Гость||

Не парный -мозг

Гость||

Таких на дороге через одну с отключённой функцией мозговой деятельности

Гость||

Фото не доказательство, может она там разворот делала, а фотограф подГАДал фазу движения которою можно ошибочно трактовать за остановку ТС.

Вот лучше фотографа проверить, не экстремист ли он, порочить честь и достоинство уважаемых и непростых людей!

Гость||

Буртасские бабы - поголовно хамки, последствия воспитания нескольких поколений.

Гость||

Гость писал(a):

Мжт орган внутренний удалён, зачем рубить с плеча.
у нее если только удален мозг

Гость||

Фотограф просто решил попиарится. Вот если бы он прислал видео где видно что дамочка вышла и ушла, другое дело, а так филькина грамота и пиар.

Гость||

Гость писал(a):

Фотограф просто решил попиарится.
Не фотограф, а фотоДятел! Называй вещи своими именами! Да, Пенза столица фотостукачей!

Гость||

Гость писал(a):

Не фотограф, а фотоДятел! Называй вещи своими именами! Да, Пенза столица фотостукачей!
фото это подтверждение того или иного поступка притом неопровержимое, побольше бы таких кто так делает

Имя: Гость
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