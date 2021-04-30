В Пензе женщину-водителя уличили в нарушении прав инвалидов

30.04.2021 | 09:42

Житель Пензы в очередной раз стал очевидцем нарушения ПДД. Инцидент произошел вечером в четверг, 29 апреля. О случившемся мужчина сообщил в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru.

«В начале седьмого часа вечера дамочка на «Тойоте» лихо заняла место для инвалида. Судя по ее летящей походке, если она инвалид, то по зрению - не увидеть знак невозможно», - саркастически заметил интернет-пользователь.

На присланной им фотографии - Toyota Corolla (госномер Н353ХК/58), припаркованная напротив музыкальной школы № 1 на Богданова, 19.

Автомобиль стоит прямо под знаком «Парковка для инвалидов». Таблички, которая подтверждала бы право оставлять его на этом месте, на транспортном средстве не видно.

Инциденты на этой парковке фиксируются регулярно. В марте 2021 года нарушение допустил водитель автомобиля Hyundai, а в сентябре пензенец за 15 минут зафиксировал два таких факта: под знаком для льготников сначала припарковался Mitsubishi, затем - Ford.

По наблюдениям горожанина, во всех случаях водители были вполне здоровы.