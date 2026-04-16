«Чудо, что никого не убил»: пензенцы обсуждают гонщика с Московской

Жители Пензы в различных каналах и группах мессенджеров и соцсетей обсуждают шокирующее видео с Московской, выложенное в Сеть 15 апреля. На нем запечатлен автомобиль KIA Soul, на высокой скорости промчавшийся по улице, которая считается пешеходной.

Водитель пронесся по верхней части Московской. Удивленные горожане, застыв, смотрели ему вслед.

«О последствиях не думает, шумахер *****», «Случай из ряда вон - скорость огромная. На Московской все время бегают маленькие дети, чудо, что он никого не убил», «Это слишком быстро, если под колеса выкатится маленький ребенок на трехколесном велосипедике. Или мамочка с коляской на пути окажется. Потому что это улица ПЕШЕХОДНАЯ. На ней машину из-за спины не ждут», «А самолеты там еще не приземляются?..», «Что у нас в городе вообще происходит-то?», «Пешеходам осталось только летать - и то там тоже достанут», - поделились люди возмущением.

Горожане надеются на реакцию со стороны Госавтоинспекции. Они сами сделали срезку с видео, на которой читается госномер автомобиля, и выложили в Сеть.

«Там должны быть камеры, вычислят его!», «Прекрасно видно номер. Можно же это в ГАИ отправить - Р443», - высказались пензенцы.