Водитель Renault нарушил правила на Кураева - Володарского

Вечером во вторник, 31 марта, пензенец стал свидетелем нарушения правил дорожного движения одним из водителей.

Это случилось в 17:10 на пересечении улиц Кураева и Володарского.

По словам мужчины, обратившегося в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru, требованиями ПДД пренебрег автомобилист на Renault Duster (госномер Т971ХС/58).

Когда потух зеленый сигнал светофора и все машины остановились, он выехал на перекресток на желтый и закончил маневр, когда горел красный.

«Видимо, машину свою любит», - предположил автор записи, указав на нарисованное на белом Renault сердце.