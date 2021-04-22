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Автохамы

В Пензе пешеход снял машину на тротуаре и заслужил упреки

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Пензенцы разошлись во мнениях насчет нарушителя ПДД. Поводом для обсуждения стало появление автомобиля на территории, предназначенной для пешеходов.

В среду, 21 апреля, легковая машина Peugeout (госномер О934РН/58) проехала по тротуару на улице Луначарского, 34. Фото с нарушителем разместили в сообществе «Пенза live» во «ВКонтакте».

Несколько человек упрекнули автора поста, обнародовавшего снимки, назвав поступок стукачеством. Другие встали на его защиту.

«Никому нет дела, что машины ездят по тротуару. Только и смотреть надо, как бы машины не задавили. Школьники ходят, старые люди. И при чем тут стукачи? Просто надо совесть иметь. А что творится на остановке «Ул. Толстого» - того и гляди задавят кого-нибудь», - поделился опасениями один из интернет-пользователей.

Еще несколько человек попытались оправдать поступок водителя.

«Я сколько себя помню, там ездили те, кто живет в этих домах, т. к. заезда нормального им не завезли», - написал один житель Пензы.

«Там есть заезд, просто им так короче, вот и ездят по тротуару», - констатировал другой.

Ранее похожий случай произошел на проспекте Строителей. ВАЗ проехал по тротуару рядом с колледжем информационных и промышленных технологий. Спустя несколько часов после публикации видео, на котором было запечатлено нарушение, водителя легковушки нашли и оштрафовали.

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Гость||

К домам № 30-42 по Луначарского можно подъехать только по такому тротуару с ул. Дзержинского или ул. Толстого. Другого подъезда нет. Если человек там живет, то как ему подъехать к дому по другому?

Тогда сделайте выезд от каждого дома на проезжую часть - так как было в 80-х годах. Или можно сделать отдельный тротуар рядом с эти проездом.

А еще по этому "тротуару" с ул. Дзержинского подъезжают грузовики к магазинам "Магнит" и др. в доме №30 тогда и их штрафуйте

Гость||

А вот недавно здесь же было фото с нарушением ПДД водителем автомобиля Порше Кайен гос.№ 700, так наше строгое ГИБДД этого нарушителя почему-то побоялись разыскивать и наказывать. Интересно, почему у ГИБДД такие двойные стандарты к нарушителям? Или материальный интерес присутствует??

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.04.2021 09:49
Гость писал(a):
сделайте выезд от каждого дома
Гость писал(a):
и их штрафуйте
Счас чай допью и пойду все твои указания выполнять! А ты сиди ровно

Гость||

Судя по-всему автор молодой и пешеход.

В старой застройке (ХХ века)Пензы к жилым домам можно подъехать только по таким вот "тротуарам", так как других нет. Мы были бы только рады, если бы сделали отдельный тротуар на 1,5м., как в современных кварталах,но что то никто не делает так что вопрос надо задать местным властям и депутатам.

Может автор подсобит с решением?

Гость||

Гость писал(a):

Судя по-всему автор молодой и пешеход.

В старой застройке (ХХ века)Пензы к жилым домам можно подъехать только по таким вот "тротуарам", так как других нет. Мы были бы только рады, если бы сделали отдельный тротуар на 1,5м., как в современных кварталах,но что то никто не делает так что вопрос надо задать местным властям и депутатам.

Может автор подсобит с решением?

жопу лишние сто метров сложно пронести???

Гость||

Это не тротуар. Там все ездят. А тротуар с Лузгина спрашивайте или кого повыше. А эти проезды еще со времен СССР существуют. А этим блогерам уже и заняться нечем? Конечно теперь попробуй кого из властей или полиции покритикуй. Сразу 10-20 тыс или 10 суток и на учет поставят. На поток поставлено

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.04.2021 10:11|

Это не тротуар. Там все ездят. А тротуар с Лузгина спрашивайте или кого повыше. А эти проезды еще со времен СССР существуют. А этим блогерам уже и заняться нечем? Конечно теперь попробуй кого из властей или полиции покритикуй. Сразу 10-20 тыс или 10 суток и на учет поставят. На поток поставлено

Хватит жить как попало,нужно жить как придется....

Гость||

К ТД Дара на Шуисте тоже постоянно подъезжают по тротуару машины.

Имя: Гость
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