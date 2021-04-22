В Пензе пешеход снял машину на тротуаре и заслужил упреки

Пензенцы разошлись во мнениях насчет нарушителя ПДД. Поводом для обсуждения стало появление автомобиля на территории, предназначенной для пешеходов.
В среду, 21 апреля, легковая машина Peugeout (госномер О934РН/58) проехала по тротуару на улице Луначарского, 34. Фото с нарушителем разместили в сообществе «Пенза live» во «ВКонтакте».
Несколько человек упрекнули автора поста, обнародовавшего снимки, назвав поступок стукачеством. Другие встали на его защиту.
«Никому нет дела, что машины ездят по тротуару. Только и смотреть надо, как бы машины не задавили. Школьники ходят, старые люди. И при чем тут стукачи? Просто надо совесть иметь. А что творится на остановке «Ул. Толстого» - того и гляди задавят кого-нибудь», - поделился опасениями один из интернет-пользователей.
Еще несколько человек попытались оправдать поступок водителя.
«Я сколько себя помню, там ездили те, кто живет в этих домах, т. к. заезда нормального им не завезли», - написал один житель Пензы.
«Там есть заезд, просто им так короче, вот и ездят по тротуару», - констатировал другой.
Ранее похожий случай произошел на проспекте Строителей. ВАЗ проехал по тротуару рядом с колледжем информационных и промышленных технологий. Спустя несколько часов после публикации видео, на котором было запечатлено нарушение, водителя легковушки нашли и оштрафовали.
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К домам № 30-42 по Луначарского можно подъехать только по такому тротуару с ул. Дзержинского или ул. Толстого. Другого подъезда нет. Если человек там живет, то как ему подъехать к дому по другому?
Тогда сделайте выезд от каждого дома на проезжую часть - так как было в 80-х годах. Или можно сделать отдельный тротуар рядом с эти проездом.
А еще по этому "тротуару" с ул. Дзержинского подъезжают грузовики к магазинам "Магнит" и др. в доме №30 тогда и их штрафуйте