В Пензе пешеход снял машину на тротуаре и заслужил упреки

22.04.2021 | 09:23

Пензенцы разошлись во мнениях насчет нарушителя ПДД. Поводом для обсуждения стало появление автомобиля на территории, предназначенной для пешеходов.

В среду, 21 апреля, легковая машина Peugeout (госномер О934РН/58) проехала по тротуару на улице Луначарского, 34. Фото с нарушителем разместили в сообществе «Пенза live» во «ВКонтакте».

Несколько человек упрекнули автора поста, обнародовавшего снимки, назвав поступок стукачеством. Другие встали на его защиту.

«Никому нет дела, что машины ездят по тротуару. Только и смотреть надо, как бы машины не задавили. Школьники ходят, старые люди. И при чем тут стукачи? Просто надо совесть иметь. А что творится на остановке «Ул. Толстого» - того и гляди задавят кого-нибудь», - поделился опасениями один из интернет-пользователей.

Еще несколько человек попытались оправдать поступок водителя.

«Я сколько себя помню, там ездили те, кто живет в этих домах, т. к. заезда нормального им не завезли», - написал один житель Пензы.

«Там есть заезд, просто им так короче, вот и ездят по тротуару», - констатировал другой.

Ранее похожий случай произошел на проспекте Строителей. ВАЗ проехал по тротуару рядом с колледжем информационных и промышленных технологий. Спустя несколько часов после публикации видео, на котором было запечатлено нарушение, водителя легковушки нашли и оштрафовали.