Сетевое издание|18+|Вторник|30 мар 2021|11:20
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Автохамы

В Пензе молодой водитель проехал по тротуару вдоль колледжа

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В Пензе пешеход стал свидетелем грубого нарушения ПДД. Инцидент произошел в Арбекове, предположительно утром во вторник, 30 марта. Запись, сделанную очевидцем, разместили в сообществе «Пенза live» во «ВКонтакте».

«Что позволяют себе эти хулиганы», - возмутился автор ролика.

На кадрах - автомобиль ВАЗ (госномер К875СС/58), который едет по тротуару вдоль колледжа информационных и промышленных технологий на проспекте Строителей.

За рулем находится молодой человек, на пассажирском сиденье - еще один юноша. Съемка ведется с близкого расстояния, но лица практически не видны: вся машина, в том числе лобовое стекло, покрыта грязью.

В комментариях пользователи поделились, что подобные нарушения для Пензы не редкость.

«На остановке «Ул. Толстого» на Луначарского каждый день так ездят. Им пофиг остановка. То же самое рядом с ТЦ «Стрела» - люди уже шарахаются, того и смотри задавят. А правоохранительным органам и власти все до лампочки. (В этом месте. - Прим. ред.) дети в школу и из школы идут. Задавят кого-нибудь, вот тогда возьмутся», - выразил мнение один из подписчиков.

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Гость||

Ну сумасшедший, что возьмёшь! Грубое, наглое нарушение ПДД! Ждём реакции ГИБДД.

Гость||

Очковое видео. Нет привязки к местности. Побыстрому снял, очковал

Гость||

Гость писал(a):

Очковое видео. Нет привязки к местности. Побыстрому снял, очковал
Совсем слепой , это около бывшего мех. техникума ,рекламный щит стоит напротив магазина пр.Строителей 16 а. Какая тебе привязка еще нужна?

Гость||

А в гидрострое,что твориться,экспериментальная 10,12,16 одна дорога ,внутриквартальная,она же тротуар и автострада,когда строили дома,изначально эти дороги не предназначены для авто,как людям ходить?Чтобы дойти от дома к дому прыгаешь в сугроб и ждёшь когда проведут десяток машин.В следующий газ буду идти,и пусть давят,или ждут когда пройду.Ну с этим что то надо делать,автолюбители качают права мы налоги платим,а мы пешеходы ,что не платим?Запретить легковым автомобилям въезд вообще во дворы

Гость||

Это же водила без мозгов,а ты и снимать бы такого не стал,духа не хватило.Это хозяева жизни, они нами и управляют.ГПДД на них не обращает внимания,а что творится во дворах?Милиция,алллллёёёёёёёёёёёё,проснитесь. Они по вам скоро будут ездить.

Гость||

А потом они же стоят у стенки в участке, и лица уже не такие радостные, и прощений просят за свои "необдуманные" поступки

Гость||

Гость писал(a):

Очковое
извращенец)

Гость||

НЕужели этого негодяя не привлекут к ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

Гость||

Гость писал(a):

НЕужели этого негодяя не
Добрее надо быть. Водитель похоже, деревенский дурачок.

Сказать слово ласковое, погладить по головке. Дать чупа-чупс.

Гость||

Ойудивили. ГИБДД БЫ К ДОМУ 111, ДЫ МЕЖДУ САДИКОМ И ШКОЛОЙ 52,ВОТ БЫ СРУБИЛИ ЗА КВАРТАЛ ПРЕМИИ ,ТАМ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ ФЕСТИВАЛЬ КРУТЫХ АВТО.ДЫ ЕДУТ, КАК ПО АВТОСТРАДЕ МЕЖДУ ДЕТЕЙ варьируют, меры примите уже!!!!!!!!

Гость||

В Колледже те-же!

Гость||

Зачетки на стол!

Гость||

Гость писал(a):

Сказать слово ласковое, погладить по головке. Дать чупа-чупс.
И отправить убирать дерьмо вокруг колледжа. А машину под пресс, чтобы неповадно было.

Имя: Гость
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