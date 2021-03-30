В Пензе молодой водитель проехал по тротуару вдоль колледжа

30.03.2021 | 09:35

В Пензе пешеход стал свидетелем грубого нарушения ПДД. Инцидент произошел в Арбекове, предположительно утром во вторник, 30 марта. Запись, сделанную очевидцем, разместили в сообществе «Пенза live» во «ВКонтакте».

«Что позволяют себе эти хулиганы», - возмутился автор ролика.

На кадрах - автомобиль ВАЗ (госномер К875СС/58), который едет по тротуару вдоль колледжа информационных и промышленных технологий на проспекте Строителей.

За рулем находится молодой человек, на пассажирском сиденье - еще один юноша. Съемка ведется с близкого расстояния, но лица практически не видны: вся машина, в том числе лобовое стекло, покрыта грязью.

В комментариях пользователи поделились, что подобные нарушения для Пензы не редкость.

«На остановке «Ул. Толстого» на Луначарского каждый день так ездят. Им пофиг остановка. То же самое рядом с ТЦ «Стрела» - люди уже шарахаются, того и смотри задавят. А правоохранительным органам и власти все до лампочки. (В этом месте. - Прим. ред.) дети в школу и из школы идут. Задавят кого-нибудь, вот тогда возьмутся», - выразил мнение один из подписчиков.