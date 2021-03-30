Сетевое издание|18+|Вторник|30 мар 2021|18:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |

Автохамы

В Пензе проехавшего по тротуару автохама нашли и оштрафовали

Печать

Госавтоинспекция оперативно отреагировала на информацию о грубом нарушении, допущенном водителем автомобиля ВАЗ с госномером К875СС/58, размещенную сетевым изданием «ПензаИнформ» во вторник, 30 марта, в рубрике «Автохамы».

На видео запечатлена машина, едущая по тротуару вдоль колледжа информационных и промышленных технологий на проспекте Строителей. За рулем находится молодой человек, на пассажирском сиденье - еще один юноша. Съемка ведется с близкого расстояния, но лица практически не видны: вся машина, в том числе лобовое стекло, покрыта грязью.

В тот же день редакция получила ответ из УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

«Госавтоинспекция сообщает, что в отношении водителя автомобиля ВАЗ-21093, мужчины 2001 года рождения, вынесено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.15 КоАП РФ.

За движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение правил дорожного движения водителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей», - сообщили в отделении пропаганды ведомства.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Чота Лексу так ловко не находят.

Гость||

Молодцы Сотрудники ГИБДД! Очень оперативно наказали хама! Работайте и впредь так же чётко, и народ это оценит! Спасибо!

Гость||

А почему долбоядеров на иномарках боятся и не наказывают?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|30.03.2021 17:49|

А почему долбоядеров на иномарках боятся и не наказывают?

А потому что эти водители, в отличии от вас шамышейцев, более культурные и образованные, они ПДД читали и соблюдают их!

Гость||

Гость писал(a):

А потому что эти водители, в отличии от вас шамышейцев, более культурные и образованные, они ПДД читали и соблюдают их!
Да ты чо?! А мужики то и не знали!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте