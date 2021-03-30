В Пензе проехавшего по тротуару автохама нашли и оштрафовали

30.03.2021 | 17:35

Госавтоинспекция оперативно отреагировала на информацию о грубом нарушении, допущенном водителем автомобиля ВАЗ с госномером К875СС/58, размещенную сетевым изданием «ПензаИнформ» во вторник, 30 марта, в рубрике «Автохамы».

На видео запечатлена машина, едущая по тротуару вдоль колледжа информационных и промышленных технологий на проспекте Строителей. За рулем находится молодой человек, на пассажирском сиденье - еще один юноша. Съемка ведется с близкого расстояния, но лица практически не видны: вся машина, в том числе лобовое стекло, покрыта грязью.

В тот же день редакция получила ответ из УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

«Госавтоинспекция сообщает, что в отношении водителя автомобиля ВАЗ-21093, мужчины 2001 года рождения, вынесено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.15 КоАП РФ.

За движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение правил дорожного движения водителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей», - сообщили в отделении пропаганды ведомства.