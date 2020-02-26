26.02.2020 | 12:58

В среду, 26 февраля, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступил фотофакт нарушения правил дорожного движения водителем Datsun с госномером Р465РЕ/58.

Автор снимка сообщил, что утром автомобилист припарковался на тротуаре около дома № 146 на улице Ладожской в микрорайоне Арбеково, перекрыв путь людям.

Пензенские водители довольно часто забывают о тех, кто передвигается пешком. Так, нарушители ежедневно перекрывают дорожку на улице Краснова. На постоянно заставленный автомобилями тротуар жаловались и жители улицы Лядова.

Кстати, за парковку на тротуаре предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

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