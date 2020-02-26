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Автохамы | На ул. Ладожской в Пензе водитель Datsun перекрыл путь пешеходам

26.02.2020|12:58
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В среду, 26 февраля, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступил фотофакт нарушения правил дорожного движения водителем Datsun с госномером Р465РЕ/58.

Автор снимка сообщил, что утром автомобилист припарковался на тротуаре около дома № 146 на улице Ладожской в микрорайоне Арбеково, перекрыв путь людям.

Пензенские водители довольно часто забывают о тех, кто передвигается пешком. Так, нарушители ежедневно перекрывают дорожку на улице Краснова. На постоянно заставленный автомобилями тротуар жаловались и жители улицы Лядова.

Кстати, за парковку на тротуаре предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

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Гость|26.02.2020 13:32|

Школьники!!! АТУ стукача! НИКОМУНИПОМЕШАЛЖЕ! Проявляйте свой интеллект в полный рост!

Гость|26.02.2020 13:36|

Судя по снимку, припарковался сильно хамски.

Гость|26.02.2020 13:39|

А ключами по бочине-религия не позволяет?

Гость|26.02.2020 14:10|

Хоть бы тротуар снял бы а то не понятно что это одни машины стоят

Гость|26.02.2020 14:21|

Гость писал(a):

А ключами по бочине-религия не позволяет?
И что ей будет от этого этой телеге?

Гость|26.02.2020 14:22|

Молодец водитель, очередной раз указал буртасам на их место.

Гость|26.02.2020 14:47|

Лечится при помощи эвакуатора.

Гость|26.02.2020 14:55|

Да бухой, с бодунища, еле до места доехал, понять и пгостить

Гость|26.02.2020 16:29|

У нас ,когда какое то мероприятие в доме культуры имени 40 лет октября,машины кругом стоят и на проходе и на проезде,и плевать они хотели,что здесь люди ходят,ставят свою "ласточку",где им вздумается.

Гость|26.02.2020 17:24|

Безобразие! Расстрелять срочно!

Имя: Гость
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