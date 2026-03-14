На ул. Северополянской водители нарушают правила парковки

На улице Северополянской в Пензе водители регулярно нарушают правила парковки. О проблеме сообщила подписчица телеграм-канала PenzaInform днем 14 марта.

«Месяц мы не можем справиться со стоянкой на ТРОТУАРЕ! Люди идут по дороге, вчера чуть не сшибли женщину, идущую впереди меня. Долго будем игнорировать такое безобразие??? Администрация и ГИБДД не работают???» - возмутилась горожанка.

Пользователи Сети с пониманием отнеслись к ее эмоциям.

«У нас во дворе такая же картина. И попробуй сделай замечание - сразу же узнаешь много нового о себе... И почему такое равнодушие со стороны ответственных лиц?» - озадачилась жительница Пензы.

Еще один комментатор напомнил, что о проблеме на Северополянской писали и прежде. «Кто-то писал: как понять, что там тротуар? Теперь, наверно, это хорошо видно всем», - отметил он.

12 марта героем рубрики «Автохамы» стал владелец Lexus, паркующийся на тротуаре около дома на Кижеватова, 35.