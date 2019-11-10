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Автохамы | Житель ул. Лядова пожаловался на заставленный машинами тротуар

10.11.2019|13:45
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Тротуар у дома № 10 на улице Лядова, как оказалось, давно уже предназначен не для пешеходов, а для водителей, оставляющих на нем свои машины. Этим возмущен местный житель Василий, обратившийся в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru.

«Постоянные парковки автомобилей на тротуарах. Негде ходить жителям», - посетовал мужчина. 8 ноября в 14:00 он сфотографировал Kia Sorento (госномер Н858ТО/58) и ВАЗ-2114 (Н984ОА/58).

Судя по снимкам, пешеходную дорожку в качестве стоянки используют владельцы еще нескольких машин - они видны на заднем плане.

По ходу Василий поднял и другую проблему - отсутствие качественного дорожного полотна. «Асфальта нет уже лет 10, ЖСК только деньги собирает и засыпает крошкой, которую размывают первые незначительные дожди. Кругом одни ямы и канавы, как после бомбежки!» - написал горожанин.

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Гость|10.11.2019 13:58|

Жоповозы обнаглели.

Гость|10.11.2019 14:03|

А что ГИБДД не вызвал.

Гость|10.11.2019 14:38|

Гость писал(a):

Гость|10.11.2019 14:03|

А что ГИБДД не вызвал.

Это которое ?

Гость|10.11.2019 14:53|

ПИ, рубрика "Автохамы" работает? Где реакция ГИБДД? или это всё для галочки?

Гость|10.11.2019 14:58|

А зимой там вообще ЖОПА будет.

Имя: Гость
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