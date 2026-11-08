Пензенский «Локомотив» вышел в плей-офф со второго места

В субботу, 7 ноября, пензенский «Локомотив» провел 3 матча в рамках 3-го тура чемпионата России по регби-7 в Сочи.

В 11:20 «железнодорожники» сыграли с «Кубанью», которая после двух туров занимала 10-е место. Несмотря на проливной дождь, команда одолела противника со счетом 19:5.

В 13:20 «Локомотив» встретился на поле с «Балтийским штормом» (9-е место по итогам 2 туров). До этого калининградцы всухую проиграли «Стреле-Ак Барс» со счетом 0:24. Пензенцы также нанесли им чувствительное поражение - 40:10.

Программа первого дня завершилась встречей в 15:40 со «Стрелой-Ак Барс», которая к началу игры с 30 очками занимала 4-ю строчку. «Железнодорожники» находились на 5-й, имея в активе 26 очков.

В этом матче пензенскому клубу не хватило совсем немного, чтобы выйти в лидеры. По итогам 1-го тайма «Локомотив» выигрывал 7:0, однако на 11-й минуте противник оторвался на 7 очков, на 14-й увеличилотрыв до 10, а на последних секундах довел счет до 17:14 в свою пользу.

Таким образом, «Локомотив» вышел в главный четвертьфинал с 2-го места в группе С. Стадия плей-офф началась с игры с «Заставой-7» из Санкт-Петербурга.