Пензенский «Дизель» уступил «Ижстали» в овертайме

Вечером в четверг, 5 ноября, пензенский «Дизель» на своем льду принял команду «Ижсталь» из Ижевска.

Счет в матче открыли гости - на 17-й минуте точным броском отметился Александр Гордин.

Во втором периоде «Ижсталь» на 26-минуте удвоила свое преимущество (Семен Асташевский реализовал большинство), а на 35-й - утроила (вратаря хозяев огорчил Егор Маклозян).

Однако пензенцы не опустили руки. Уже через несколько минут они сумели ответить: за воротами гостей из Удмуртии зажег красный свет сначала Олег Погоришный, а затем Максим Баин.

В третьем периоде «Дизель» на 50-й минуте усилиями Руслана Газизова сравнял счет - 3:3.

До конца основного времени победителя выявить не удалось, и игра перешла в овертайм. На 64-й минуте Семен Асташевский оформил дубль. Итог - 4:3 в пользу «Ижстали».

Следующая игра у «Дизеля» 8 ноября. Его соперником будет «Торос» из Нефтекамска.