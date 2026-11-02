Строительство ФОКа на Шуисте близится к завершению

Спорт

Строительство ФОКа на Шуисте близится к завершению
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Строительство модульного ФОКа на Медицинской, 1а (Шуист), приближается к финалу. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов в соцсетях после поездки на объект в понедельник, 2 ноября.

Строительство ФОКа на Шуисте близится к завершению

«Выполнили большой объем наружных работ. Проложили сети, на подъездных путях и пешеходных зонах отсыпали песчаное основание под будущую асфальтировку, установили бордюры. На этой неделе подрядчик рассчитывает приступить к укладке асфальта. Смонтировали видеонаблюдение и опоры наружного освещения по периметру», - перечислил он.

В зеленых зонах планируется высадить кустарник, пешеходную тропу и территорию у входа - выложить брусчаткой.

Строительство ФОКа на Шуисте близится к завершению

Часть малых архитектурных форм и спортивного оборудования привезли, впереди - поставка прорезиненного покрытия для волейбольной и спортивной площадок.

Строительство ФОКа на Шуисте близится к завершению

Фундамент модульной котельной уже залит, внутри ФОКа проведены инженерные коммуникации. Стяжка пола сделана, потом рабочие уложат спортивный линолеум толщиной 7 мм - мягкий, но плотный и устойчивый к повреждениям.

Строительство ФОКа на Шуисте близится к завершению

«Ввести долгожданный для жителей Шуиста комплекс в эксплуатацию рассчитываем в декабре», - заключил Олег Денисов.

Общая площадь нового ФОКа - 1 500 кв. м. Внутри разместятся большой спортзал, раздевалки с душевыми и санузлами (в том числе для маломобильных групп), медкабинет, гардероб и административные помещения.

Название для спортивного объекта пензенцы выберут сами.

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