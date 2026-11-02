Пензенский хоккеист вошел в тройку лучших игроков НХЛ

Спорт

Пензенский хоккеист вошел в тройку лучших игроков НХЛ
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Воспитанник пензенской СШОР по хоккею, вратарь «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков стал третьей звездой октября. Об этом сообщили в региональном минспорте со ссылкой на данные пресс-службы Национальной хоккейной лиги.

По итогам месяца голкипер одержал 9 побед в 9 матчах. Таким образом, он повторил третью по продолжительности победную серию на старте сезона в истории НХЛ.

Вечером 1 ноября в матче с «Виннипег Джетс» Петр Кочетков отразил все 26 бросков в створ, оформил второй «сухарь» в сезоне и был признан второй звездой игрового дня в лиге, одержав 10-ю победу.

«Он стал третьим вратарем в истории НХЛ, который выиграл каждый из своих первых 10 матчей сезона. Кроме того, это самая длинная победная серия вратаря в истории «Каролины» - ранее ни одному голкиперу «Харрикейнз» такого не удавалось», - прокомментировали в минспорте.

В текущем сезоне Петр Кочетков провел 10 матчей, дважды сыграл на ноль. Его средний коэффициент надежности составляет 1,49, а процент отраженных бросков - 92,86.

В июне 26-летний (на тот момент) спортсмен стал обладателем Кубка Стэнли. Большую часть сезона-2025/26 он пропустил из-за травм и в плей-офф не играл, но его имя присутствует на трофее согласно правилам лиги.

Петр Кочетков дебютировал на юношеском уровне в «Дизеле», в 2011 году выиграл чемпионат Поволжья, далее выступал за «Дизелист» в НМХЛ и «Дизель» в ВХЛ. В 2017-м хоккеист подписал контракт с сочинским клубом, через 2 года его обменяли в рязанский «Витязь». Тогда же на драфте НХЛ в 2-м раунде спортсмена выбрал клуб «Каролина Харрикейнз», контракт был подписан в 2021-м.

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