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Спорт

В Пензе новая площадка для воркаута привлекла спортсменов

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Как только на Олимпийской аллее появилась новая спортивная площадка для занятий воркаутом, она моментально стала местом притяжения поклонников воздушно-силовой атлетики.

«Здесь можно делать любые элементы - статические, динамические, делать связки, подтягиваться, делать базу, фристайл. То есть площадка сделана для всех, любой человек может прийти», - рассказал спортсмен Никита Кирюшин.

Министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева лично выбирала для площадки место на Олимпийской аллее.

«Мы приняли решение, что вместо пустыря лучше сделать такие локации для наших молодых ребят, которые занимаются воздушно-силовым экстримом», - отметила она.

«Даже на этапе строительства много людей подходило, спрашивало, что здесь будет. И сейчас много молодежи пришло спонтанно, они с удовольствием будут сюда и дальше приходить», - подчеркнул президент Федерации воздушно-силовой атлетики Пензенской области Павел Смоляков.

После торжественной церемонии открытия площадки здесь начались первые официальные соревнования сезона - Кубок Федерации воздушно-силовой атлетики Пензенской области.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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