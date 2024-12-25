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Спорт

Для пензенцев устроят «Зимние забавы» на Олимпийской аллее

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Пензенцев приглашают присоединиться к «Зимним забавам» на Олимпийской аллее. В субботу, 4 января, там устроят традиционный лыжный забег.

В состязаниях будут участвовать школьники, студенты, сотрудники различных предприятий и все желающие.

Сбор и регистрация начнутся в 8:00, в 9:45 пройдет приветствие спортсменов. Побегут пензенцы в 10:00.

«Участникам акции предстоит преодолеть дистанции в 2 и 4 километра. Цель мероприятия - популяризация зимних видов спорта», - говорится на сайте городской администрации.

Всем лыжникам необходимо иметь заполненное согласие на участие, документ выдадут при регистрации.

Кроме того, жителей областного центра призывают начать новый год бодро, присоединившись к праздничной первоянварской пробежке от драмтеатра до ТЦ «Высшая лига» и обратно.

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