«Дизель» проиграл матч в Нижнем Новгороде с разгромным счетом

23.11.2024 | 09:57

В пятницу, 22 ноября, пензенский «Дизель» сыграл в Нижнем Новгороде с ХК «Торпедо-Горький».

Счет в матче открыли хозяева льда: на 10-й минуте игры они поразили ворота пензенцев, будучи в равенстве.

Во втором периоде нижегородцы вновь переиграли вратаря «Дизеля», счет стал 2:0. Но пензенцы сумели собраться, воспользовались большинством и поразили ворота соперника - отличился Владислав Лукин.

Хозяева льда активно атаковали и до конца периода забили пензенцам еще 2 шайбы. На перерыв команды ушли со счетом 4:1 в пользу нижегородцев.

В последней 20-минутке ХК «Торпедо-Горький» окончательно закрепил успех. В ворота «Дизеля» забросили еще 3 раза: первый - в равенстве, остальные - в большинстве.

Пензенцы проиграли со счетом 1:7.

«Хочется извиниться перед болельщиками за тех людей, которые сегодня присутствовали на площадке. Особенно за 13 игроков, которые называют себя нападающими. Шесть голов из семи привезли сегодня нападающие. Я понимаю: можно не уважать тренерский штаб, еще что-то, но не уважать своих партнеров - это уже ни в какие рамки. Бросили сегодня на произвол судьбы. Наплевали на установку, побежали добывать себе бонусы, очки, передачи. В результате - разгромный счет на табло. Мириться с этим не будем, сделаем выводы и расстанемся с людьми», - заявил после игры главный тренер команды Альберт Логинов.