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Спорт

«Дизелю» удалось вырвать победу у самарского ЦСК ВВС

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В воскресенье, 28 января, «Дизель» встретился в Самаре с клубом ЦСК ВВС. Пензенцам удалось вырвать победу в заключительном отрезке матча. Игра завершилась со счетом 4:3.

В первые 8 минут матча успешно показали себя хозяева льда: шайба дважды побывала в воротах «Дизеля». Затем Александр Борисенков сократил отставание - 1:2.

Во второй двадцатиминутке счет сравнялся, однако ближе к перерыву самарцы забили еще одну шайбу - 3:2.

В заключительном периоде лидерство хозяев удалось поколебать. Александр Борисенков и Максим Колмыков оформили по дублю и принесли победу пензенцам.

«Теперь «Дизель» возвращается домой, где будет готовиться ко второй части выездной серии. И уже в пятницу команда Дмитрия Шандурова сыграет в Воронеже с «Бураном», - сообщается в телеграм-канале пензенского клуба.

Ранее, 26 января, «Дизель» играл в Альметьевске и со счетом 2:4 уступил команде «Нефтяник».

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