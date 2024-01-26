«Дизель» проиграл «Нефтянику» со счетом 2:4

В пятницу, 26 января, пензенский «Дизель» в Альметьевске проиграл местной команде «Нефтяник». Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.
Уже на 26-й секунде первого периода «Дизель» внезапно и удачно атаковал ворота соперников и изменил счет на табло в свою пользу. Отличился Максим Колмыков.
Вскоре хозяева заменили вратаря на экстра-полевого игрока, после чего сравняли цифры.
Затем за задержку соперника и удар клюшкой лед временно покинули двое пензенских хоккеистов. «Нефтяник» воспользовался численным преимуществом и занес очередную шайбу.
Долго радоваться не пришлось: Антон Андриянов поразил ворота местных спортсменов. Со счетом 2:2 команды ушли на перерыв.
Второй период выдался богатым на удаления, но ни одна из сторон не успела воспользоваться преимуществом. Однако в равном составе «Нефтяник» оказался сильнее и поразил ворота пензенцев. Для сурских спортсменов отрезок завершился со счетом 2:3.
Третий период поставил точку. «Дизель» совершил ошибку, заменив вратаря на экстра-полевого игрока. Хозяева занесли шайбу в пустые ворота. Отыграться пензенцы не смогли.
Итог встречи - 4:2 в пользу «Нефтяника».
Далее «Дизель» отправится в Самару, где 28 января сыграет с клубом «ЦСК ВВС».
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