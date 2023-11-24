«Дизель» обидно проиграл курганскому «Зауралью»

24.11.2023 | 21:30

В пятницу, 24 ноября, пензенский «Дизель» на домашнем льду потерпел поражение в матче против клуба «Зауралье» из Кургана. Встреча состоялась в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Уже на первой минуте курганцы открыли счет, а на четвертой вновь огорчили пензенских спортсменов результативной атакой.

Напористость гостей не заставила хоккеистов «Дизеля» опустить руки, они настойчиво искали возможность отыграться. За задержку клюшки удалили курганского спортсмена, после чего пензенцы реализовали большинство - Александр Акмальдинов занес первую шайбу в ворота противников.

Гости снова оказались на льду в полном составе, но ненадолго. За толчок клюшкой ушел на скамью еще один спортсмен. И в этот раз хозяева не растерялись и пробили оборону курганцев - Евгений Астанков сравнял счет. Цифры на табло к концу первого периода показывали 2:2.

Второй отрезок встречи прошел без изменений для обеих сторон. Инициативой владела то одна команда, то другая. На последней минуте «Дизель» вышел в атаку, но не сумел занести шайбу.

Заключительная 20-минутка началась с активных и опасных действий гостей, однако пензенцам удалось устоять. Далее хозяева несколько раз пробирались в зону зауральцев, но тщетно. Третий период завершился ничьей.

Все решилось в овертайме. Удачным броском курганцы определили исход встречи. Для пензенской команды она закончилась со счетом 2:3.

Следующий соперник сурских спортсменов - челябинский «Челмет», которому «Дизель» проиграл в выездном матче. Игра пройдет в воскресенье, 26 ноября.