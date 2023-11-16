Сетевое издание|18+|Четверг|16 ноя 2023|20:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

Пензенский «Дизель» проиграл челябинскому «Челмету»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенский «Дизель» потерпел второе поражение в выездной серии, на этот раз подопечные Алексея Ваулина проиграли челябинскому «Челмету».

Встреча состоялась в четверг, 16 ноября, на территории противника в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Уже на третьей минуте матча хозяева открыли счет, а в конце этого же периода увеличили отрыв - 2:0. В середине второго временного отрезка челябинцы вкатили еще одну шайбу в ворота Аделя Минегалиева - 3:0.

До конца поединка два очка пензенцам удалось отыграть - дубль оформил Евгений Астанков, однако сравнять счет гости так и не смогли - 2:3.

14 ноября «Дизель» уступил орскому «Южному Уралу» со счетом 1:3.

Выездная серия продолжается. 18-го числа пензенцы выйдут на лед против курганского «Зауралья».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте