Пензенский «Дизель» проиграл челябинскому «Челмету»

16.11.2023 | 19:29

Пензенский «Дизель» потерпел второе поражение в выездной серии, на этот раз подопечные Алексея Ваулина проиграли челябинскому «Челмету».

Встреча состоялась в четверг, 16 ноября, на территории противника в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Уже на третьей минуте матча хозяева открыли счет, а в конце этого же периода увеличили отрыв - 2:0. В середине второго временного отрезка челябинцы вкатили еще одну шайбу в ворота Аделя Минегалиева - 3:0.

До конца поединка два очка пензенцам удалось отыграть - дубль оформил Евгений Астанков, однако сравнять счет гости так и не смогли - 2:3.

14 ноября «Дизель» уступил орскому «Южному Уралу» со счетом 1:3.

Выездная серия продолжается. 18-го числа пензенцы выйдут на лед против курганского «Зауралья».