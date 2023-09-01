Пензенцев приглашают на открытие хоккейного сезона

01.09.2023 | 09:47

В субботу, 2 сентября, в Пензе пройдет матч открытия хоккейного сезона. Болельщиков ждут в СЗК «Дизель-Арена». В этот день пензенский «Дизель» сразится с казанским «Барсом».

Начало церемонии открытия намечено на 12:55, старт матча - на 13:00.

В пресс-службе клуба сообщили, что ожидается присутствие высших должностных лиц Пензенской области, легенды советского хоккея Александра Кожевникова и других официальных гостей.

3 и 4 сентября на льду «Дизель-Арены» состоится турнир в честь 75-летия пензенского хоккея. В соревнованиях примут участие команды ветеранов, представляющие Пензу, Пензенскую область, Саратов, Саранск и Мелитополь.

Болельщикам предлагают присоединиться к празднованию юбилейной даты и поддержать команды.