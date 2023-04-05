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Спорт

Пензенцам стало проще заработать знак отличия ГТО

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Алина Киченко хочет поступить в институт МВД, и для этого ей необходим значок ГТО, так как он добавляет дополнительные экзаменационные баллы. Хотя школьница учится еще в восьмом классе, но уже настроена на достижение цели.

«Если улучшу сегодня свой результат, то будет золотой, надеюсь. Сильная - где гибкость, бег на маленькие дистанции. А слабая - два километра вот сдавала, но все равно на серебро получилось», - рассказала ученица средней школы № 30.

Алина еще не знала, что теперь по новым правилам преференции при поступлении можно получить за любой значок ГТО, даже бронзовый. Да и сдать удачно нормативы стало намного проще.

Если раньше было только четыре обязательных теста, то теперь их вариативность расширилась. Выбирай, что легче, говорит Владимир Антонов, руководитель центра физкультурно-спортивного общества ГТО.

Все это делается лишь для того, чтобы как можно больше людей разного возраста приобщалось к здоровому образу жизни.

«Не нравится бегать на два километра - можно сбегать на лыжах три. Вариантов очень много. Не нравится подтягиваться - можно подтянуться на низкой перекладине или сделать отжимания», - объяснил руководитель центра физкультурно-спортивного общества ГТО Владимир Антонов.

Ребята из школы № 30 и гимназии № 53 стали первыми, кто сдавал комплекс по новым нормативам.

«Они сделают все, что им рекомендовано, сегодня. В течение одного дня можно стать обладателем знака отличия. Здесь нормативы на скорость, гибкость, быстроту, выносливость. Мы надеемся, количество значкистов комплекса ГТО станет больше в связи с новым форматом», - отметил Владимир Антонов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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