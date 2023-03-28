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Спорт

В ФОКе «Звезда» собрались любители гиревого спорта

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Чем больше раз спортсмен смог поднять гири в течение 10 минут, тем лучше. Количество и качество учитывались на первенстве и чемпионате области. Они прошли в ФОКе «Звезда». Юноши и мужчины соревновались между собой в зависимости от возраста, веса, уровня подготовки.

Девушки и женщины - аналогично. Среди них, кстати, интерес к гиревому спорту растет, отмечают организаторы, и слабым полом крепких красавиц назвать язык не повернется.

Полина Тугаринова, студентка мокшанского колледжа, занимается всего год, но быстро учится, внимает наставлениям тренера, в копилке есть награды.

«Польза от того, что мне укрепляет здоровье, мышцы и просто нравится, ради удовольствия. Некоторые побаиваются», - поделилась спортсменка.

Все участники - люди увлеченные, понимают, что, если подходить к гирям изредка, результата не будет. Необходимы регулярные тренировки.

«Я прожил уже почти 70 лет, штанги тягал, тонны, спина у меня в порядке. Обязательны дозировка и постоянно чтобы заниматься, не то что подошел без разминки», - отметил главный судья соревнований Виктор Болтиков.

Гиревой спорт малозатратен, считают атлеты. Заниматься им может каждый, нужны только снаряды с подходящим весом - от 12 килограммов и выше.

На соревнованиях состязались гиревики из Мокшанского, Кузнецкого, Нижнеломовского, Пензенского районов и областного центра.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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