В Пензе отобрали самых сильных на турнир по тяжелой атлетике

13.03.2023 | 20:15

Не всем участникам первенства и чемпионата области по тяжелой атлетике покорилась штанга. Удержать снаряд над головой под силу оказалось пензенцу Ивану Гришину. В своей категории он одержал победу, подняв в рывке 58 килограммов.

«Самое главное - страх перебороть, и все», - раскрыл секрет успеха участник соревнований.

В программе соревнований - два классических упражнения тяжелоатлетов: рывок и толчок. У каждого участника было три попытки поднять и зафиксировать штангу над головой.

Пока одни участники турнира штурмовали вес на помосте, другие готовились в зале, где недавно появилось современное спортивное оборудование.

«Новые помосты, новые тренажеры. Стараемся вот», - отметил старший тренер сборной Пензенской области по тяжелой атлетике Григор Агекян.

Региональные состязания провели как отборочные на окружной турнир. Честь представлять Пензенскую область получили самые сильные - юные и взрослые.