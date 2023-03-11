В областном фестивале ГТО приняли участие трудовые коллективы

11.03.2023 | 21:00

Здоровые трудовые коллективы - сильная экономика. В Пензенской области к сдаче нормативов ГТО среди работающих граждан относятся со всей серьезностью.

«Масштаб охватывает все 30 муниципалитетов. Люди с удовольствием привезли своих спортсменов, любителей физкультуры. Как показала разминка, нет никаких «из-под палки», - отметил 1-й заместитель министра спорта и туризма Пензенской области Эдуард Копылов.

В областном фестивале ГТО приняли участие представители трудовых коллективов, которые уже проявили себя на муниципальном этапе. Среди них есть победители и призеры всероссийских соревнований по легкой атлетике, пожарному многоборью.

«ГТО развивает все мышцы в организме. Руки у меня слабые, поэтому я специально тренировалась отжиматься. Слава богу, получилось, а то были проблемы. В остальном у меня все хорошо», - рассказала призер всероссийских соревнований по легкой атлетике среди ветеранов Маргарита Царева.

«Такой спортивный праздник, как сегодня, объединяет, заряжает, дарит положительные эмоции. Всем желаю удачи», - открыла мероприятие посол ГТО в Пензенской области Марина Стульникова.

Денис Сергеев, новичок на соревнованиях, намерен потом опубликовать статью в своей газете.

«Бег на короткие дистанции - моя сильная часть. И, может быть, стрельба: там поспокойнее, можно сосредоточиться и подумать», - прокомментировал корреспондент газеты «Сельская правда» (Мокшанский район).

«Нормативы - самые востребованные: упражнения на скорость, силу, выносливость, стрельба и бег на один километр, который даст право почувствовать, насколько выносливы граждане и насколько они готовы к труду и обороне», - сообщил главный судья соревнований Владимир Антонов.

По итогам фестиваля будет сформирована команда Пензенской области, которая выйдет на всероссийский уровень в середине апреля в Ижевске. Сборная на таких состязаниях показывает хорошие результаты и часто входит в число призеров.