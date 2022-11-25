Спорт

В Каменке юные боксеры сразились на областном первенстве

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Порхают как бабочки и жалят как пчелы - юноши стараются показать все, что было наработано на упорных тренировках. Теперь бойцам выпал шанс стать победителями и призерами областного первенства по боксу. На ринге в Каменке лучших выявляли среди представителей 17 районов региона и Пензы.

«Как всегда, соревнования такого масштаба - праздник для спортсменов. Хочется пожелать всем боксерам удачи, судьям - справедливо принять решения, а зрителям - получить красивый, зрелищный бокс и без травм», - отметил главный судья соревнований Александр Гуреев.

Скорость, точность, реакция и техника куда более важны, чем физическая сила. Задача - не нанести самый сильный удар, а набрать как можно больше очков.

«Боксу начинают со стойки учить, потом - прямые удары, потом - боковые», - рассказал тренер по боксу Николай Чумичев.

Областное первенство по боксу стало еще и отбором на турниры более высокого уровня. По итогам из победителей и призеров будет сформирована команда для участия в окружных состязаниях.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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