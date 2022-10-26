Спорт

Пензячка стала бронзовым призером чемпионата России по боксу

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И боец, и молодец - так характеризуют Марию Арисову наставники. Пензенская спортсменка стала бронзовым призером чемпионата России по боксу, который прошел в Краснодаре. В клубе «Локомотив», где тренируется девушка, ее встретили как героя, на которого стоит равняться тем, кто только пробует свои силы на ринге. Приехал поздравить и президент областной федерации бокса Виталий Сидорин.

«Маша в весовой категории «75 кг» в первом бою встретилась со спортсменкой из Ивановской области. Буквально весной она проиграла этой спортсменке, а здесь взяла реванш, убедительно выиграла (5:0), вышла в полуфинал. В полуфинале встретилась с Анастасией Шамоновой - это Краснодарский край, первый номер сборной страны, мастер спорта международного класса. Маша уступила», - сообщил тренер СШОР по боксу г. Пензы Михаил Андреев.

У 19-летней Арисовой есть в активе выступления на первенстве страны, а вот чемпионат - соревнование среди взрослых - состоялся впервые. Дебют вдохновил спортсменку и вселил уверенность.

«Золото чемпионата России - я теперь увидела, к чему надо стремиться, увидела, какой должна быть чемпионка, будем стремиться, тренироваться, чтобы золото было у нас», - отметила бронзовый призер чемпионата России по боксу Мария Арисова.

Еще одна воспитанница пензенской школы бокса, Софья Яшкина, недавно показала достойный результат. На Кубке Орловской области она заняла первое место.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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