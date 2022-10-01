В Пензе масштабным заездом закрыли мотосезон

01.10.2022 | 20:30

Пришло время загонять «двухколесных коней» в гаражи до весны. Финальный мотозаезд сезона прошел успешно.

«Мы в этом году в первый раз выбрались на гоночную трассу в Казани. По городу не так интересно

кататься на спортбайках», - рассказал мотоциклист Роман Антонов.

Масштабный заезд к закрытию сезона давно стал традиционным. Проехав по обоим проспектам, участники финишировали у памятника Победы, где возложили цветы.

Мотодвижение в регионе становится все популярнее, и с каждым годом в ряды байкеров входит все больше новичков.

«У нас есть ребята, которые занимаются преподаванием безопасной езды. Те, кто только купил мотоцикл, вливаются в мотосообщество, общаются с нами, впитывают наши принципы и правила: беспечный ездок - это не здорово, а здорово профессионально и безопасно для себя и для окружающих водить мотоцикл», - сообщил представитель пензенского отделения мотоклуба «Ночные волки» Алексей Рамзаев.

На закрытии сезона присутствовали и те, кто садится на мотоцикл пока только в качестве пассажиров. До получения водительских прав еще долгие годы, но небольшой опыт езды уже есть.

«Не сама - позади папы чуть-чуть рулила», - уточнила дочь мотоциклиста Полина Митрофанова.

Она часто катается вместе с отцом. Чтобы маме было спокойнее, мотоцикл необычный - на трех колесах для большей безопасности. Но девочка уже точно знает: когда вырастет, купит спортбайк.

Мотолюбителям осталось ждать весны и готовить своих «железных лошадей» к новым путешествиям и гонкам.