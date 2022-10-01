Спорт

В Пензе масштабным заездом закрыли мотосезон

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Пришло время загонять «двухколесных коней» в гаражи до весны. Финальный мотозаезд сезона прошел успешно.

«Мы в этом году в первый раз выбрались на гоночную трассу в Казани. По городу не так интересно

кататься на спортбайках», - рассказал мотоциклист Роман Антонов.

Масштабный заезд к закрытию сезона давно стал традиционным. Проехав по обоим проспектам, участники финишировали у памятника Победы, где возложили цветы.

Мотодвижение в регионе становится все популярнее, и с каждым годом в ряды байкеров входит все больше новичков.

«У нас есть ребята, которые занимаются преподаванием безопасной езды. Те, кто только купил мотоцикл, вливаются в мотосообщество, общаются с нами, впитывают наши принципы и правила: беспечный ездок - это не здорово, а здорово профессионально и безопасно для себя и для окружающих водить мотоцикл», - сообщил представитель пензенского отделения мотоклуба «Ночные волки» Алексей Рамзаев.

На закрытии сезона присутствовали и те, кто садится на мотоцикл пока только в качестве пассажиров. До получения водительских прав еще долгие годы, но небольшой опыт езды уже есть.

«Не сама - позади папы чуть-чуть рулила», - уточнила дочь мотоциклиста Полина Митрофанова.

Она часто катается вместе с отцом. Чтобы маме было спокойнее, мотоцикл необычный - на трех колесах для большей безопасности. Но девочка уже точно знает: когда вырастет, купит спортбайк.

Мотолюбителям осталось ждать весны и готовить своих «железных лошадей» к новым путешествиям и гонкам.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
0
0
0
 


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте