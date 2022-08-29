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Спорт

Баскетболисток пензенской «Юности» научили боксировать

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В залах пока не висят их портреты, не хранятся личные вещи и награды, но девушки делают все, чтобы войти в историю. Игроки баскетбольного клуба «Юность» осматривали экспонаты музея спорта Пензенской области. Это часть акции, которую команда проводила вместе с федерацией бокса. На один день представительницы прекрасной половины человечества окунулись в суровый мир единоборств.

«Это наши друзья, мы болеем за них, они болеют за нас. И лозунг Федерации бокса России (в частности, нашей) - «Бокс за сильную Россию, бокс объединяет!». Поэтому все просто. Девчонки идут вперед, их не остановить», - сообщил вице-президент Федерации бокса Пензенской области Андрей Рыжонкин.

Хрупкие девушки в одном ряду с мощными боксерами приступили к тренировке. Со спортом баскетболистки не просто дружат, это их профессия. Каждый день они проводят по несколько часов в зале. Что такое разминка, знают не понаслышке.

«Немножко отличается, но все равно тоже такая интенсивная», - отметила спортсменка Екатерина Кривошеина.

Как только баскетболистки надели перчатки, нежные создания превратились в воинственных амазонок.

«Очень интересно. Это что-то новое, такой опыт. Для меня это впервые. Если нападут, обязательно смогу дать отпор», - рассказала спортсменка.

Все груши оказались побеждены, мужчины поражены, а баскетболистки довольны. Через месяц у них стартует сезон, и на подобные эксперименты времени уже не останется.

«Мы, познав азы единоборств чуть-чуть, еще раз вспомним и поймем, за что мы любим наш вид спорта - баскетбол», - подчеркнула директор БК «Юность» Ольга Сизякова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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