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Спорт

В Пензе закончилась ежегодная спартакиада госслужащих

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Свой выходной сотрудники всех управлений, министерств и ведомств Пензенской области посвятили активному отдыху. С зимы в рамках ежегодной спартакиады они проявляли себя в разных состязаниях, наступил долгожданный финальный этап.

«Очень приятно, что после двухлетнего перерыва команды вновь участвуют в соревнованиях», - отметил первый зампред правительства Пензенской области Олег Ягов.

«Спорт в моей жизни занимает не первое место, но и далеко не последнее. Интересно, что у нас такие мероприятия проводятся для госслужащих, когда можно выйти из душных кабинетов, заняться спортом, узнать, кто лучше», - рассказал участник соревнований Павел Литвинов.

Для разминки провели массовую зарядку, а для поднятия настроения и духа выступили пензенские гимнастки.

Виды спорта разные. Самые меткие взяли дротики и пневматические винтовки, самые быстрые - эстафетные палочки и плавательные очки. Соперничество выдалось нешуточное.

По итогам определят победителей в трех группах органов государственной власти - в зависимости от численности штата.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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Гость||

Смотри какая интересная ситуация? Для единственного источника власти в РФ и его многонационального народа такие соревнования не организуются.

Имя: Гость
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