Свой выходной сотрудники всех управлений, министерств и ведомств Пензенской области посвятили активному отдыху. С зимы в рамках ежегодной спартакиады они проявляли себя в разных состязаниях, наступил долгожданный финальный этап.
«Очень приятно, что после двухлетнего перерыва команды вновь участвуют в соревнованиях», - отметил первый зампред правительства Пензенской области Олег Ягов.
«Спорт в моей жизни занимает не первое место, но и далеко не последнее. Интересно, что у нас такие мероприятия проводятся для госслужащих, когда можно выйти из душных кабинетов, заняться спортом, узнать, кто лучше», - рассказал участник соревнований Павел Литвинов.
Для разминки провели массовую зарядку, а для поднятия настроения и духа выступили пензенские гимнастки.
Виды спорта разные. Самые меткие взяли дротики и пневматические винтовки, самые быстрые - эстафетные палочки и плавательные очки. Соперничество выдалось нешуточное.
По итогам определят победителей в трех группах органов государственной власти - в зависимости от численности штата.
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Смотри какая интересная ситуация? Для единственного источника власти в РФ и его многонационального народа такие соревнования не организуются.