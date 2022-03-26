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Спорт

В Пензе состоялось первенство области по боксу

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Соревнования должны были пройти в январе, но в связи с распространением коронавирусной инфекции их перенесли на более поздний срок. В марте на первенство области по боксу съехались более 220 спортсменов 2006-2009 года рождения, чтобы в каждой возрастной группе на ринге выяснить, кто лучше.

«Бокс - достаточно популярный и востребованный вид спорта в Пензенской области как среди юношей, так и среди девушек», - констатировала заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Мария Юрина.

Решением комиссии лучшим боксером признан Арсений Беляков (тренер - Евгений Бирюков). Все три боя юноша выиграл вчистую.

«Сначала мы с 28-го по 9-е отправляемся на сборы, а с 9 по 17 апреля мы отправимся на первенство России», - рассказал спортсмен.

В командной борьбе победу одержали спортсмены из Пензы, второе место - у зареченских боксеров, тройку лидеров замыкают кузнецкие атлеты.

Кроме участников состязаний, в рамках первенства области провели бои и для более старших боксеров.

«И еще прибавили к тому соревнования среди студентов. Год универсиадный, это инициатива федерации бокса, министерство нас поддержало. Студенческий спорт надо поддерживать, и очень серьезно», - сообщил исполнительный директор Федерации бокса Пензенской области Адельша Рахматулин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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