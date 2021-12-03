В Пензенской области подготовят 330 лыжных трасс общей длиной 739 км

Зимой 2021-2022 года в Пензенской области будут функционировать 162 хоккейные площадки и 211 ледовых, а также 330 лыжных трасс общей протяженностью 739 км.
Об этом шла речь на совещании в режиме видеоконференции с заместителями глав муниципальных образований региона.
С учетом погодных условий ремонт хоккейных площадок, заливка ледовых кортов и подготовка лыжных трасс должны завершиться до 25 декабря.
Министр физкультуры и спорта Владимир Жучков рассказал, что по традиции запланированы «Декада спорта и здоровья», акция «Зимние забавы», региональный этап всероссийских соревнований «Золотая шайба».
«Кроме того, в муниципальных образованиях в январе-марте должно пройти не менее 10 мероприятий по каждому из традиционных зимних видов спорта (лыжные гонки, хоккей)», - сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.
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ну если считать лыжными трассами школьные стадионы - то да, будет 330 трасс наверное, а по факту 2 (в Ахунах и на олимпийской аллее)