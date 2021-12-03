Общество

В Пензенской области подготовят 330 лыжных трасс общей длиной 739 км

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Зимой 2021-2022 года в Пензенской области будут функционировать 162 хоккейные площадки и 211 ледовых, а также 330 лыжных трасс общей протяженностью 739 км.

Об этом шла речь на совещании в режиме видеоконференции с заместителями глав муниципальных образований региона.

С учетом погодных условий ремонт хоккейных площадок, заливка ледовых кортов и подготовка лыжных трасс должны завершиться до 25 декабря.

Министр физкультуры и спорта Владимир Жучков рассказал, что по традиции запланированы «Декада спорта и здоровья», акция «Зимние забавы», региональный этап всероссийских соревнований «Золотая шайба».

«Кроме того, в муниципальных образованиях в январе-марте должно пройти не менее 10 мероприятий по каждому из традиционных зимних видов спорта (лыжные гонки, хоккей)», - сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

ну если считать лыжными трассами школьные стадионы - то да, будет 330 трасс наверное, а по факту 2 (в Ахунах и на олимпийской аллее)

Гость||

162 хоккейных площадок с твердым покрытием? А в бойсейны воду будут наливать?

Гость||

Кому они нужны?Это важное в городе и нет важней проблем?Ул.Жемчужная площадка -каток заливают каждый год . но желающих на ней НЕТ.И так на протяжении 15лет.Деньги тратятся впустую.

Гость||

Не знаю что у вас там на жемчуной, в Арбеково нателатныц каток желающих полно

Гость||

Без ку-ку кода пускать не будут?

Гость||

Может что пропустил: кто нынче Министр - Жучков или Бочкарева ?

Гость||

Когда цырка построят.

Гость||

Ещё бы отлавливали квадриНегодяев, которые после подготовки лыжни, своими тракторами распахивают все тропы.

Гость||

10 лет в городе цирк реконструируют.

Гость||

Гость писал(a):

Ещё бы отлавливали квадриНегодяев, которые после подготовки лыжни, своими тракторами распахивают все тропы.
Дурачок пишет.

Гость||

Гость писал(a):

Может что пропустил: кто нынче Министр - Жучков или Бочкарева ?
Как бы Бочкарева формально министром не оказалась .Снега надо дождаться.

Имя: Гость
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