В Пензенской области подготовят 330 лыжных трасс общей длиной 739 км

03.12.2021 | 10:21

Зимой 2021-2022 года в Пензенской области будут функционировать 162 хоккейные площадки и 211 ледовых, а также 330 лыжных трасс общей протяженностью 739 км.

Об этом шла речь на совещании в режиме видеоконференции с заместителями глав муниципальных образований региона.

С учетом погодных условий ремонт хоккейных площадок, заливка ледовых кортов и подготовка лыжных трасс должны завершиться до 25 декабря.

Министр физкультуры и спорта Владимир Жучков рассказал, что по традиции запланированы «Декада спорта и здоровья», акция «Зимние забавы», региональный этап всероссийских соревнований «Золотая шайба».

«Кроме того, в муниципальных образованиях в январе-марте должно пройти не менее 10 мероприятий по каждому из традиционных зимних видов спорта (лыжные гонки, хоккей)», - сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.